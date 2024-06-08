وزير الإسكان يُصدر قرارًا بإزالة التعديات عن 5 أفدنة ببرج العرب الجديدة

أصدر الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قرارًا بإزالة التعديات الواقعة على مساحة حوالي 5 أفدنة بمدينة برج العرب الجديدة.

ونص القرار على إزالة التعديات الواقعة على قطع الأراضي المملوكة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بمنطقة الحزام الأخضر، بمدينة برج العرب الجديدة، والمتمثلة في التعدي على قطعة أرض بمساحة 3 أفدنة و9 قراريط و8.21 سهم لإقامة منتجع ترفيهي سياحي، والتعدي على قطعة أرض بمساحة فدان و16 قيراطًا و19.5 سهم، لإقامة منطقة معارض ومؤتمرات، كما نص القرار على أن يتولى جهاز تنمية مدينة برج العرب الجديدة، بمعاونة كل من شرطة التعمير وقسم الشرطة المخنص تنفيذ الإزالة.

وفي السياق ذاته، أعلن جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان عن أنه تم تنفيذ 3 قرارات بإزالة التعدى واسترداد مساحة تقدر بحوالي 146 فدانا بالمدينة، وتم رفع كل أوجه التعدى عن المساحات المذكورة.

وأوضح المهندس علاء عبداللاه، رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان، أنه تم تنفيذ القرارات بالتنسيق مع الإدارة المركزية للأمن وإزالة التعديات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والإدارة العامة لشرطة التعمير بالهيئة، وبمعاونة قسم شرطة التعمير بالمدينة، والإدارات المختصة بالجهاز والقوة الأمنية المرافقة من قسم ثالث العاشر من رمضان.