السبت 08 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

وزير الإسكان يُصدر قرارًا بإزالة التعديات عن 5 أفدنة ببرج العرب الجديدة

وزير الإسكان
وزير الإسكان

 

أصدر الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قرارًا بإزالة التعديات الواقعة على مساحة حوالي 5 أفدنة بمدينة برج العرب الجديدة.

ونص القرار على إزالة التعديات الواقعة على قطع الأراضي المملوكة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بمنطقة الحزام الأخضر، بمدينة برج العرب الجديدة، والمتمثلة في التعدي على قطعة أرض بمساحة 3 أفدنة و9 قراريط و8.21 سهم لإقامة منتجع ترفيهي سياحي، والتعدي على قطعة أرض بمساحة فدان و16 قيراطًا و19.5 سهم، لإقامة منطقة معارض ومؤتمرات، كما نص القرار على أن يتولى جهاز تنمية مدينة برج العرب الجديدة، بمعاونة كل من شرطة التعمير وقسم الشرطة المخنص تنفيذ الإزالة.

وفي السياق ذاته، أعلن جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان عن أنه تم تنفيذ 3 قرارات بإزالة التعدى واسترداد مساحة تقدر بحوالي 146 فدانا بالمدينة، وتم رفع كل أوجه التعدى عن المساحات المذكورة.

وأوضح المهندس علاء عبداللاه، رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان، أنه تم تنفيذ القرارات بالتنسيق مع الإدارة المركزية للأمن وإزالة التعديات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والإدارة العامة لشرطة التعمير بالهيئة، وبمعاونة قسم شرطة التعمير بالمدينة، والإدارات المختصة بالجهاز والقوة الأمنية المرافقة من قسم ثالث العاشر من رمضان.

وفي سياق آخر، صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه تم وجارٍ تنفيذ 11 مشروعًا لمياه الشرب، وصرف صحى الحضر، لخدمة أهالى محافظة مطروح، وتتولى الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى تنفيذ تلك المشروعات، حيث يجرى تنفيذ 3 مشروعات لمياه الشرب، وهى، مشروع محطة تحلية مياه البحر شرق مطروح (الرميلة 4)، ومشروع تصميم وإنشاء الخطوط الناقلة لمياه محطة تحلية شرق مطروح وحتى الخزانات الاستراتيجية، كما يجرى إعداد التصميمات لتنفيذ مشروع استكمال شبكات مياه سيدي براني.

وزير الإسكان هيئة المجتمعات العمرانية برج العرب الجديدة شرطة التعمير العاشر من رمضان

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