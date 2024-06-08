ارتفاع عدد الشهداء جراء استهداف الاحتلال مدرسة تؤوى نازحين بالنصيرات لـ41

أعلن يوسف أبوكويك، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية"، عن استشهاد شاب متأثرًا بجراحه جراء استهداف الاحتلال مدرسة تؤوي نازحين في مخيم النصيرات.



وقال مراسل "القاهرة الإخبارية" إن أعداد الشهداء جراء استهداف الاحتلال مدرسة تؤوي نازحين بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة، ارتفع إلى 41 شهيدًا.



وتابع: "الاحتلال يقصف حي الحشاش شمال رفح الفلسطينية، جنوب قطاع غزة، كما استهدفت مدفعية الاحتلال شرق حي الزيتون".

الاحتلال يقصف مراكز الإيواء

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن طائرات ومدفعية الاحتلال الإسرائيلي واصلت خلال الساعات الماضية قصف منازل المواطنين ومراكز الإيواء في مناطق مختلفة من القطاع، ما تسبب في استشهاد وإصابة العشرات من الفلسطينيين، مشيرة إلى مواصلة قوات الاحتلال اجتياحها البري لأحياء واسعة في رفح، في حين تواصل لليوم الخامس عملية توغل شرق المحافظة الوسطى وسط قصف جوي ومدفعي وارتكاب مجازر مروعة.