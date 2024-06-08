4.7 مليار جنيه استثمارات القطاع الصحى بالمنوفية

قال اللواء إبراهيم أبوليمون، محافظ المنوفية، إن جملة استثمارات الدولة في القطاع الصحي بلغت ما يزيد على 4 مليارات و730 مليون جنيه، شملت المشروعات إنشاء مستشفى أشمون الجديدة ومستشفى الشهداء الجديدة ومستشفى الأورام بمنوف ومستشفى السادات العام الجديد ومستشفى قويسنا وشبين الكوم الجديدة، فضلًا عن الخدمات التكميلية للمستشفيات العلاجية، وتطوير مستشفى السادات المركزي، ومستشفى صدر شبين الكوم.

وأوضح محافظ المنوفية أنه حرص منذ توليه حقيبة المحافظة على تبني خطة طموحة لتطوير القطاع الطبي، حيث تم تدعيم القطاع الصحي بعدد 6 مستشفيات طبية عملاقة بتخصصات متنوعة بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان، ما يعد إضافة قوية ونقلة نوعية للمنظومة الصحية بالمحافظة مما يساهم في تقديم خدمة طبية متميزة للمرضى وتخفيف المعاناة عن كاهلهم.

مستشفى أشمون الجديد

ويُقام المستشفى على مساحة تزيد على 29 ألف متر مربع بتكلفة إجمالية مليار و350 مليون جنيه، وتضم 6 غرف عمليات وقسم الغسيل الكلوي بواقع 52 كرسيًا، وقسم حضانات للأطفال بعدد 42 حضَّانة وقسم الحروق بواقع 5 أسرَّة عناية و10 أسرَّة إقامة، فضلًا عن قسم العناية المركزة بـ44 سريرًا، وقسم العيادات الخارجية بـ19 عيادة، وقسم الاستقبال والطوارئ بـ27 سريرًا، وقسم الإقامة الداخلية بإجمالي 186 سريرًا.

مستشفى الشهداء الجديد

ويُقام المستشفى على مساحة تزيد على 21 ألف متر مربع، وبجملة استثمارات إجمالية مليار و300 مليون جنيه، وتضم 5 غرف عمليات، و31 سريرًا بقسم الغسيل الكلوي و24 بحضانات الأطفال و41 بقسم العناية المركزة و21 بأقسام العيادات الخارجية بإجمالي 223 سريرًا.

مستشفى الأورام الجديد بمنوف

ووضع محافظ المنوفية حجر الأساس لمستشفى الأورام الجديد بمنوف الذي يُعد حلمًا لأهالي المنوفية باعتبارها صرحًا طبيًا ضخمًا وإضافة قوية للمنظومة الصحية بالمحافظة لعلاج مرضى الأورام، ما يسهم بشكل ملموس في تقديم خدمة طبية متميزة للمرضى وتخفيف المعاناة عن كاهلهم وذويهم داخل المحافظة وخارجها.

وأشار المحافظ إلى أن المستشفى يقام على مساحة 9 آلاف متر مربع، وبتكلفة 2 مليار جنيه تقريبًا لخدمة أكثر من 5 ملايين مواطن وفق أحدث التصميمات الهندسية بعدد 6 أدوار علوية وبطاقة استيعابية 200 سرير، وتضم كل التخصصات الطبية المتعلقة بتشخيص وعلاج الأورام لمختلف الفئات العمرية ومنها (جراحة الأورام وإزالة الألم، التخدير والإنعاش، باثولوجيا الدم، الأشعة العلاجية والطب النووى، وبائيات الأورام، طب الأورام المعملي وسرطانات الدم، أشعة الأورام، الأورام الإكلينيكي وأورام الدم للكبار، الأورام الإكلينيكي وأورام الدم للأطفال، 2 غرفة عمليات كبرى، وحدة مناظير، عدد من أسرة العناية المركزة).

مستشفى عام جديد بشبين الكوم

وأشار محافظ المنوفية إلى أنه تمت موافقة وزارة الصحة على "إنشاء مستشفى عام بشبين الكوم" على مساحة 13 ألفًا و781م2 بجوار كلية التربية الرياضية، أمام المستشفى العسكري بحي شرق شبين الكوم لتقديم رعاية صحية أفضل للمواطنين.

مستشفى السادات وقويسنا

وأوضح محافظ المنوفية أنه تم الانتهاء من إجراءات التخصيص لصالح وزارة الصحة لإنشاء وإقامة مستشفى جديدة بالمحور المركزي لمدينة السادات بدلًا من المستشفى القديمة بمساحة 17 فدانًا بطاقة 250 سريرًا، وتخصيص قطعة أرض أملاك دولة لإقامة مستشفى قويسنا الجديد لصالح وزارة الصحة على مساحة 16 ألفًا و830 مترًا مربعًا.

وتأكيدًا على جهود محافظ المنوفية وسعيه الدائم نحو الارتقاء بالقطاع الصحي بالمحافظة، أكد المحافظ موافقة وزارة الصحة على إدراج تنفيذ مشروع "المركز الطبي" بعمارات الإسكان الاجتماعي بمركز السادات بمنطقة الصوامع، وذلك لتقديم الخدمات الطبية والأساسية بمنطقة الصوامع وتوفير بيئة مناسبة بما يضمن تحقيق حياة كريمة.

مدرسة التمريض بمستشفى أشمون العام

وفي إطار حرص محافظة المنوفية على إعداد كوادر مؤهلة من أطقم التمريض على أعلى مستوى بهدف تقديم خدمات طبية متميزة لأهالي المحافظة، أشار محافظ المنوفية إلى أنه تم الانتهاء من إنشاء مدرسة التمريض بمستشفى أشمون العام على مساحة 625 مترًا مربعًا وبتكلفة ما يزيد على 8 ملايين جنيه بإجمالي 4 طوابق لخدمة المنظومة الصحية.

المشاركات المجتمعية في دعم قطاع الصحة

وانطلاقًا من حرص اللواء إبراهيم أبوليمون، محافظ المنوفية، على تفعيل دور المشاركة المجتمعية والتنسيق والتعاون الكامل مع مختلف الجهات لدعم خطة الدولة فى الارتقاء بالمنظومة الطبية وتحسين جودة الخدمات الصحية، فقد تم تدعيم القطاع الصحي بالمحافظة بعدد من المشاركات المجتمعية أهمها:

وحدة قسطرة القلب الجديدة بمستشفى منوف العام

وتم افتتاح وحدة قسطرة القلب الجديدة بمستشفى منوف العام تبرع "الحاج وحيد البيه" بتكلفة إجمالية بلغت ما يقرب من 12 مليون جنيه، وتضم أحدث الأجهزة العالمية ذات الدقة العالية والتكنولوجيا المتطورة مع برامج حديثة في كل أنواع القسطرة التداخلية القلبية والمخية والطرفية والأطفال مما يساعد في توفير الخدمة لمرضى القلب والمساهمة في تخفيف آلامهم والقضاء على قوائم الانتظار.

جهاز أشعة مقطعية جديد بمستشفى تلا المركزى

تم دعم مستشفى تلا المركزى بجهاز أشعة مقطعية جديد ماركة "سيمنز16 مقطع" دعمًا من وزارة الصحة مما يعد إضافة قوية للمستشفى وذلك في ضوء تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

10 أجهزة حضانات أطفال بمستشفى قويسنا المركزى

دعم قسم حضانات الأطفال بمستشفى قويسنا المركزى بعدد 10 أجهزة حضانات جديدة تبرع "رجل الأعمال اللواء محمد أبوالمجد" لتحسين أوجه الرعاية الصحية المقدمة للأطفال، وتم تطوير ودعم وحدة الغسيل الكلوي بمستشفى سرس الليان بـ6 ماكينات جديدة تبرع "جمعية أصدقاء الكلي" ليصبح الإجمالي 42 ماكينة غسيل كلوي بالوحدة، لتطوير المنظومة الصحية والارتقاء بالخدمات العلاجية المقدمة للمواطنين.

وجار إنشاء مستوصف طبى مجهز بأحدث الأجهزة الطبية قرية ميت موسي بمركز شبين الكوم تبرع الحاجة انتصار سعد غنيم لتوفير الخدمة الصحية لأهالي القرية.

المبادرات الرئاسية بمختلف القطاعات الصحية

وأكد محافظ المنوفية أن المحافظة تحتل الصدارة بين محافظات الجمهورية في تقديم الخدمات الصحية ضمن المبادرات الرئاسية للرئيس عبدالفتاح السيسي، التي تستهدف في المقام الأول بناء الإنسان كونه أحد المحاور الرئيسية للجمهورية الجديدة، لافتًا إلى استمرار تنفيذ العديد من المبادرات الرئاسية بمختلف التخصصات الطبية لتقديم خدمات صحية أفضل للمواطنين بالمجان، وذلك من خلال فرق طبية ثابتة ومتحركة للوصول لكل مواطن في مختلف ربوع المحافظة.