سولشاير يقترب من العودة للتدريب من خلال بوابة ليستر سيتى

تلقى النرويجي أولي جونار سولشاير، المدير الفني السابق لفريق مانشستر يونايتد، عرضًا لتدريب أحد الأندية الإنجليزية خلال الفترة المقبلة.

وكان سولشاير مديرًا فنيًا لفريق مانشستر يونايتد، قبل أن تتم إقالته من منصبه في نوفمبر 2021؛ بسبب تراجع النتائج، وأصبح بدون عمل منذ ذلك الوقت.

ليستر سيتي يستهدف التعاقد مع سولشاير

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "صن" الإنجليزية، فإن نادي ليستر سيتي الإنجليزي أبدى رغبته في التعاقد مع أولي جونار سولشاير، لخلافة إنزو ماريسكا في منصب القيادة الفنية بدءًا من الموسم الجديد 2024/ 2025.

وأضافت الصحيفة أن مسئولي ليستر سيتي تواصلوا مع سولشاير خلال الأيام الماضية، من أجل بحث إمكانية توليه مسئولية تدريب الفريق.

وأكدت الصحيفة أن سولشاير ستكون مهمته المقبلة- في حال موافقته- هي الحفاظ على بقاء ليستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز بعد الصعود من التشامبيونشيب.

وأشارت الصحيفة، في تقريرها، إلى أن نادي بشكتاش التركي أيضًا أبدى رغبته في الحصول على خدمات سولشاير.

يأتي ذلك بعد رحيل إنزو ماريسكا عن منصبه كمدير فني لفريق ليستر سيتي، رغم نجاحه في قيادة الفريق نحو الصعود من التشامبيونشيب إلى الدوري الإنجليزي، ليُصبح المدرب الجديد لفريق تشيلسي، لخلافة ماوريسيو بوكيتينو.

ونوّهت التقارير الصحفية بأن ماريسكا وقع على عقود انضمامه إلى تشيلسي وكذلك طاقمه التدريبي، مؤكدًا أن ليستر سيتي سيحصل على 10 ملايين يورو كتعويض عن رحيل ماريسكا ومبلغ إضافي لرحيل فريقه التدريبي.

وأنهى نادي تشيلسي الموسم المنصرم من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، البريميرليج، في المركز السادس برصيد 63 نقطة، وسيشارك في بطولة دوري المؤتمر الأوروبي بالموسم المقبل.

وشغل إنزو ماريسكا منصب المدرب المساعد لفريق مانشستر سيتي بين يوليو 2022 وحتى يونيو 2023، ثم رحل لتولي تدريب فريق ليستر سيتي مطلع الموسم المنصرم وقادهم للتأهل للبريميرليج مرة أخرى.