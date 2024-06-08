السبت 08 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظ الغربية يتابع مشروعات الرصف والتطوير بكفرالزيات

الدكتور طارق رحمى
الدكتور طارق رحمى

أجرى الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، جولة صباح اليوم؛ لمتابعة مشروعات الرصف والتطوير وجاهزية محيط المدارس لاستقبال امتحانات الثانوية العامة بكفرالزيات، في إطار المتابعة الميدانية المستمرة والمكثفة للمحافظ للاهتمام بجميع الخدمات التي تهم المواطنين في حياتهم اليومية، ومراعاة مصالحهم والتأكد من توافر الخدمات المقدمة وجودتها، والوقوف على التحديات لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحلها، بحضور الأستاذ عادل داور، رئيس مركز ومدينة كفرالزيات.

تخفيف الضغط على طرق مدينة كفرالزيات

بدأت الجولة بمتابعة الاعمال الجارية بطريق محور النعناعية بمدينة كفرالزيات، الذي يتم إنشاؤه كطريق دائري حول المدينة من الجهة الجنوبية بمحاذاة ترعة النعناعية، حتى منطقة المصانع بداية طريق كفور بلشاي، الذي يهدف إلى تخفيف الضغط على طرق مدينة كفرالزيات الداخلية، والقضاء على الاختناقات المرورية داخل المدينة والحد من الحوادث، وأن يكون مخصصا أكثر لسيارات النقل الثقيل المتوافدة على الشركات الصناعية الموجودة على أطراف المدينة.

كما تابع المحافظ استمرار الأعمال في تأهيل ورصف طريق كفور بلشاي بكفرالزيات - بسيون بطول ٢١٠٠ متر، ابتداء من نهاية المرصوف حديثا بطول ٥٠٠ م حتى مدخل كفور بلشاي ومسافة تاليها بطول ١٣٠٠ متر حتى ثلاجة الفردوس باتجاه بسيون ومسافة أخرى أمام قرية دقرن بطول ٣٠٠ متر ومتوسط عرض ٧.٥ متر، مؤكدًا أن المحافظة تعمل جاهدة على الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين تنفيذا لاستراتيجية التنمية المستدامة.

واستمرت الجولة للاطمئنان على جاهزية المحيط الخارجي للمدارس استعدادًا لامتحانات الثانوية العامة التي من المقرر أن تنطلق يوم الإثنين القادم 10 يونيو الجاري.

وخلال الجولة تفقد المحافظ محيط مدارس "الشهيد حلمي عبدالرءوف، بلال ابن رباح، الشهيد طيار محمود مبروك"، موجهًا بتكثيف أعمال النظافة ورفع الإشغالات بمحيط المدارس ومنع الباعة الجائلين وذلك لتوفير الهدوء في محيط لجان الامتحانات، مشددًا على ضرورة تضافر كل الجهود من أجل خروج الامتحانات بالصورة الطيبة واللائقة بمحافظة الغربية.

محافظ الغربية مشروعات الرصف والتطوير بكفر الزيات مركز ومدينة كفر الزيات محور النعناعية

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