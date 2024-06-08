السبت 08 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصرع سائق إثر انقلاب "توك توك" ببنى سويف

أرشيفية
أرشيفية

لقي سائق مصرعه، اليوم السبت، إثر انقلاب مركبة "توك توك" بطريق بني سويف- الفشن الزرعي أمام مزرعة سدس بمركز ببا جنوب المحافظة، وتم نقله إلى مشرحة مستشفى الفشن المركزي تحت تصرف النيابة العامة.

تفاصيل الحادث

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بنى سويف إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بانقلاب مركبة "توك توك" بطريق بني سويف- الفشن الزراعي أمام مزرعة سدس بمركز ببا جنوب المحافظة.

واستقبل مستشفى الفشن المركزي جثة سائق، ويُدعي "طلعت. ن. ع"، 58 سنة، والتي نقلتها سيارة إسعاف تابعة لهيئة الإسعاف المصرية فرع بنى سويف، حيث تم إيداعه بمشرحة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة.

بني سويف توكتوك الفشن ببا شرطة النجدة

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