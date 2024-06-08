السبت 08 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حبس عصابة تجارة مخدرات ضُبطت بـ170 كيلو "بضاعة" فى البحيرة

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

قرر المستشار محمد شتا، مدير نيابة إيتاى البارود بمحافظة البحيرة، بسكرتارية محمد الشرقاوي، حبس تشكيل عصابى مكون من 8 أشخاص، يتزعمه مسجل خطر وزوجته، تم ضبطهم وبحوزتهم أكثر من 170 كيلو مواد مخدرة متنوعة، بالإضافة إلى أسلحة ومعدات لتصنيع المواد المخدرة- أربعة أيام على ذمة التحقيقات، مع مراعاة التجدبد لهم في المواعيد القانونية. 

واستغرقت تحقيقات النيابة العامة بمركز إيتاي البارود أكثر من 24 ساعة مع المتهمين، حيث تم  انتداب أيمن عزمى، وكيل النائب العام، لإجراء التحقيقات مع بعض المتهمين وتحرير بعض المضبوطات. 

كان ضباط إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن البحيرة، برئاسة اللواء أحمد السكران، قد تمكنوا من ضبط أكبر تشكيل عصابي بالمحافظة، يتزعمه مسجل خطر وزوجته وابنه، تخصص في تصنيع المواد المخدرة والاتجار فيها، وتم ضبط أفراده بدائرة مركز شرطة إيتاي البارود بمحافظة البحيرة. 

إخطار الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة 

ترجع أحداث الواقعة لتلقى اللواء محمود عبدالتواب هويدي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة، إخطارا من اللواء أحمد السكران، مدير إدارة البحث الجنائي، بقيام "أحمد ص ع ع"، مقيم بقرية "معنيا" التابعة لدائرة مركز شرطة إيتاى البارود، بتكوين تشكيل عصابى مكون من زوجته، ونجله، وآخرين لتصنيع المواد المخدرة، والاتجار فيها، متخذين من دائرة المركز والمراكز المجاورة مسرحا لمزاولة نشاطهم الاجرامى.

تشكيل فريق بحث لضبط المتهم

وعلى الفور أمر اللواء أحمد السكران، مدير إدارة البحث الجنائي، بتشكيل فريق من ضباط البحث الجنائي، مكون من المقدم عبدة خطاب، والمقدم محمود هندى، والرائد أحمد حمدى، من أجل المساهمة في سرعة ضبط المتهمين.

وعقب استئذان النيابة العامة بمركز شرطة إيتاى البارود بمحافظة البحيرة، برئاسة المستشار محمد شتا، بسكرتارية محمد الشرقاوى، وبالتنسيق مع إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الإسكندرية، تم ضبط المتهم، وزوجته، ونجله، وخمسة أشخاص آخرين، وعقب ضبطه تم تفتيش مسكنة بقرية معنيا، التابعة لدائرة مركز شرطة إيتاى البارود، وتم ضبط الآتى: "1010 طرب حشيش جاهزة للبيع، تزن حوالى 110 كيلوجرامات، بالإضافة إلى 25 كيلوجراما لمخدر الحشيش خام معد للتصنيع، و4 ماكينات لتصنيع مخدر الحشيش، وعدد 133 أسطوانة لمخدر الهيروين، يقدر وزنها بـ35 كيلوجراما، وكمية كبيرة من مخدر الآيس، و14 قطعة سلاح متنوعة آلية، وطبنجة، وكمية كبيرة من الذخيرة المتنوعة، و8 هواتف، ومبلغ مالي. 

وبمواجهته اعترف بحيازته المضبوطات، وتم تحرير المحضر اللازم، وجارٍ العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

محافظة البحيرة تشكيل عصابي مواد مخدرة إيتاي البارود 17٠ كيلو مخدرات

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