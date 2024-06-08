السبت 08 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حبس شاب وزوجته بتهمة قتل مسن في الغربية

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

قررت نيابة كفر الزيات، حبس شاب وزوجته قتلا مسنا بضربه بعصا خشبية على رأسه، إثر مشادة كلامية بينهما تطورت إلى مشاجرة، في قرية “قليب أبيار”، التابعة لمركز ومدينة كفر الزيات بمحافظة الغربية.

  تلقى اللواء خالد عبد السلام، مدير أمن الغربية، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ من الأهالي بإصابة مسن بضربة على الرأس وسقوطة أرضا بقرية قليل إبيار بكفر الزيات.

 على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارة إسعاف مجهزة إلى محل الواقعة.

تبين من التحريات والمعاينة الأولية، إصابة شخص يدعى "خليل بيومي" في أول العقد السادس من عمرة، بنزيف داخلي بالمخ، وجرح قطعى بفروة الرأس، بعد مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة بينه وبين رجل وزوجته، بسبب لعب الأطفال، قاما على إثرها الأخير وزوجته بالتعدي على المجني عليه مستخدما عصا خشبية، وجرى نقله لمستشفى طنطا الجامعي ولكنه لفظ أنفاسه الأخيرة بعد 3 أيام من دخولة العناية المركزة.

 

حبس شاب وزوجتة مسن بقرية قليب ابيار مشادة كلامية مشاجرة الأجهزة الأمنية بنزيف داخلي بالمخ

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