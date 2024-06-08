"التحالف الوطنى": توزيع لحوم أضاحى على 40 قرية بمحافظة سوهاج

أعلنت جمعية الأورمان، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي عن خطة توزيع لحوم 40 عجلا بلديا على أهالي 40 قرية ضمن القرى الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية بـ محافظة سوهاج، تحت رعاية وإشراف مديرية التضامن الاجتماعي.

وأكدت الجمعية، في بيان اليوم، أن خطة التوزيع تشمل قرى نجع النجار والشيخ مكرم والمزاولة وقلافو وتونس وأولاد غريب والكرامل والغوانمة والشيخ حمد قرية الهجارسة بمركز سوهاج، وقرى السلاموني وحي الكوثر ونجع الخلوة ونجع الفيما ونجع التملكية وعرب الأطاولة وبندر إخميم والعيساوية شرق والأحايوة قبلي والأحايوه بحري وللكولة بمركز إخميم، وقرى بناويط وأولاد إسماعيل وباطونه وناحية عامر ونجع القماش ونجع أبي عوض ونجع الحاكم بمركز المراغة، وقرى كوم بدار وبندر المنشأة وأولاد سلامة والدناقلة مركزالمنشاة، وقرى بيت داوود والبياضية والأبعادية والخارفة والمشتل مركز جرجا، وقرى أولاد يحيى والفرقان وبني خالد والعصارة وأولاد يحيى الحاجز والسيول والفخار بمركز دار السلام، وقرى الحرجة بحري والحرجة قبلي والشيخ بركة والساحل القبلي والساحل البحري وبني جميل مركز البلينا، وقرى الكبيرات ونزلة القاضي والشيخ زين الدين والقبيحات وشتورة مركز طهطا، وقرى جهينة الغربية وجهينة الشرقية وأبو بكر الصديق وعلي بن أبى طالبا ونزلة على بمركز جهينة، وقريتي بني هلال والغريزات مركز المراغة، وقري تل الزوكي وأم دومة والسكساكة والجباب والأربعين والحسنة مركز طما، وقرى سفلاق والجلاوية والرياينة الحاجر مركز ساقلتة، وقريتي جزيرة بيومي وبندر المنشأة مركز المنشأة.

وأضافت أن عملية الذبح سوف تبدأ بعد صلاة عيد الأضحى المبارك إلى عصر آخر أيام التشريق، ويلى مرحلة الذبح التجزير والتشفية والتعبئة والتغليف، ويتم توزيعها على القرى الأكثر احتياجا بسوهاج، مؤكدة أنه يتم اختيار رءوس الماشية المراد ذبحها بعناية شديدة، وبما يوافق الشرع الحكيم في شروط الأضحية.

وأكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن عملية التوزيع ستتم عن طريق الجمعيات الأهلية التابعة لمديرية التضامن الاجتماعي من خلال الاستعانة بقاعدة البيانات المسجلة لديها والتي تضم الفئات الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا، وذلك تحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعي بسوهاج، مشيرًا إلى أن التوزيع سوف يتم على مدار 4 أيام بداية من صباح أول أيام العيد.

جدير بالذكر أن جمعية الأورمان بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعى أطلقوا قبل سنوات مشروع صك الأضحية ومستمرون فى تنفيذه سنويًا لتحقيق الغاية الشرعية والاجتماعية من الأضحية بإدخال الفرحة على المُضحى من خلال التأكد من وصول لحوم أضحيته إلى مستحقيها، وأيضًا المشاركة المجتمعية بتحقيق السعادة والبهجة للأسر الأكثر احتياجًا بتوصيل لحوم الأضاحى لهم فى منازلهم مهما كان موقع قراهم وتجمعاتهم السكانية.