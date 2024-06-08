السبت 08 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

شروط التقديم في المدارس الحكومية بمرحلة رياض الأطفال 2024-2025

التقديم في المدارس
التقديم في المدارس الحكومية بمرحلة رياض الأطفال

شروط التقديم في المدارس الحكومية بمرحلة رياض الأطفال 2024-2025 من أكثر الكلمات الدلالية عبر المنصات الإلكترونية منذ بداية شهر يونيو 2024 وذلك لرغبة أولياء الأمور في معرفة كافة المعلومات اللازمة عن طلبات الإلتحاق في المدارس التجريبية والحكومية للعام الدراسي المقبل.

شروط التقديم في المدارس الحكومية بمرحلة رياض الأطفال 2024-2025

تتلخص شروط التقديم في المدارس الحكومية بمرحلة رياض الأطفال 2024-2025 عبر الموقع الإلكتروني التابع لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني كما يلي:-

  • أن يكون سن الإلتحاق من 4 - 6 ولا يقبل الأطفال أقل من 4 سنوات.
  • يمكن قبول الأطفال بالمستوى الثاني برياض الأطفال بشرط إلا يقل سنهم عن 5 سنوات ويتم احتساب سن الأطفال من يوم 1 أكتوبر 2024.
  • يجب مراعاة كتابة الرغبات مع الإلتزام بالمربع السكني للمدارسة المتقدم إليها.
  • أن يتم التقدم من خلال الموقع الإلكتروني فقط التابع لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.
  • أن يتم التقديم الإلكتروني للإلتحاق بمرحلة kg1 خلال الفترة المخصصة لذلك.

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رابط التقديم بالمدارس الحكومية kg1

خصصت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني موقع إلكتروني لتلقي طلبات الإلتحاق بمرحلة رياض الأطفال وذلك من خلال هذا الرابط (من هنا) حيث يتم إدخال كافة البيانات اللازمة عن الطفل وولي أمره وعن الأوراق المطلوب تحميلها عبر الموقع والتي تتلخص فيما يلي:-

1 - صورة من شهادة ميلاد الطفل مميكنة والأصل للاطلاع عليها.

2 - صورة بطاقة الرقم القومي لولي الأمر على أن تكون البطاقة سارية وصورة ضوئية منها.

3 - صور حديثة للطالب مقاس 4*6.

4 - ما يثبت محل إقامة الطالب (إيصال غاز، إيصال كهرباء، أيصال مياه، أيصال تليفون، عقد إيجار موثق من عام سابق.

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رابط التقديم في المدارس المصرية اليابانية 2024 والأوراق المطلوبة

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