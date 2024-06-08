أوكرانيا.. إسقاط 9 من 13 مُسيّرة روسية فوق أربع مناطق

أعلنت أوكرانيا عن إسقاط 9 من 13 مُسيّرة روسية فوق أربع مناطق، وفق نبأ عاجل أذاعته "القاهرة الإخبارية".

بيسكوف: "الخط الأحمر" بالنسبة لنا كان توجيه أوكرانيا لـ"معاداة روسيا"

أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن "الخط الأحمر" بالنسبة لموسكو كان تحويل أوكرانيا نحو "معاداة روسيا"، وليس خطوات كييف باتجاه الانضمام للاتحاد الأوروبي.

وقال بيسكوف، في مقابلة مع قناة "RBC"، مجيبا عن سؤال حول العلاقة بين رغبة الدول في اختيار شركائها وإنشاء عالم متعدد الأقطاب، وحقيقة أن اختيار أوكرانيا للغرب أصبح خطا أحمر بالنسبة لروسيا: "انظر، عندما قالت أوكرانيا إننا لا نريد أن نكون في فلك روسيا، كان ذلك عندما بدأوا العمل على اتفاقية شراكة مع الاتحاد الأوروبي.. كانت لهذا الأمر عواقب سوقية بحتة".