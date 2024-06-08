السبت 08 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

استكمال محاكمة المتهمين بخطف صاحب مزرعة للخيول اليوم

محاكمة
محاكمة

تستكمل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم السبت، محاكمة المتهمين بخطف صاحب مزرعة خيول.

وتُعقد الجلسة، برئاسة المستشار ياسر أحمد علي الأحمداوي، وعضوية المستشارين دكتور عادل محمد أحمد السيوي، عمرو علي أحمد الكساب، وأحمد رضوان إبراهيم أبازيد وأمانة سر محمد طه.

تفاصيل التحقيقات مع المتهمين

وطلبت النيابة العامة أثناء مرافعتها، تطبيق أقصى مواد الاتهام على المتهمين، فيما انضم محامي المجني عليه إلى طلبات النيابة العامة، وتطبيق أقصى عقوبة واردة في مواد الاتهام، وطالب المحكمة بعدم أخذ المتهمين بأي درجة من الرأفة أو الشفقة.

وكانت النيابة العامة قد أمرت بإحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات لاتهامهم بخطف المجني عليه كرهًا عنه، بأن اقتادوه عنوة بسيارة المتهم الأول وبالاشتراك مع المتهم الثاني، وقاموا بتوقيعه كرهًا عنه على إيصالات أمانة، بأن أشهرا في وجهه أسلحة بيضاء واحتجزوه من دون أمر أحد الحكام المختصين.

محكمة جنايات القاهرة التجمع الخامس صاحب مزرعة خيول المستشار ياسر أحمد علي الأحمداوي أقصى مواد الاتهام النيابة العامة

مواد متعلقة

خلية "استهداف كنيسة المرج".. 14 متهمًا أمام محكمة بدر اليوم السبت

الحكم في إعادة محاكمة متهم بقضية "أحداث كفر حكيم" اليوم السبت

اليوتيوبر حمدي ووفاء أمام المحكمة الاقتصادية اليوم

غدًا.. استكمال محاكمة 111 متهمًا فى "طلائع حسم ولواء الثورة"

ننشر أمر إحالة اليوتيوبر حمدى وزوجته وفاء للمحاكمة العاجلة

السجن 3 سنوات لـ3 أشقاء استعرضوا القوة فى البساتين

المُشدد 15 سنة لمتهم بالشروع فى إنهاء حياة قريبته بسبب المال

محاكمة عاجلة لـ"حمدى ووفاء" السبت المقبل

الأكثر قراءة

السعودية حددتها رسميًا.. موعد وقفة عرفة 2024

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية 2024 بالاسم ورقم الجلوس

رابط متاح| بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج 2024 نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية

تقديم موعد صرف "تكافل وكرامة" بمناسبة عيد الأضحى

"الدستورية" تفصل فى دعوى "بطلان امتداد عقد الإيجار للورثة" اليوم

موعد إجازة عيد الأضحى 2024 لموظفي القطاع العام والخاص

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

بلينكن يا حبيبى!

مدحت بشاى

البطريرك المصرى وشهادته الوطنية

صفاء النجار

معرض أبوظبى الدولى للكتاب «5»

ماجد حبته

احتفالات إنزال نورماندى!

محمد الراعي

منتخب حسام كسب الرهان رغم العراقيل ودلع النجوم

إبراهيم عبدالفتاح

الوحيدة فى ليلتها الأولى مع الحنين

محمد عبدالعزيز

مَن يُمثل الوزراء الجدد ويقدمهم للإعلام؟

حسين دعسة

بعيدا عن إيقاف الحرب.. الولايات المتحدة تفلس فى المعركة

صور

«الشقيانين في الشوارع».. أبطال تحت أشعة الشمس

منتدى حرف

ليلة الخميس.. «تريزيجيه جول» العريس أمام بوركينافاسو

محطة تل أبيب

المزيد

اليوم الـ246 للعدوان.. الاحتلال يرتكب 8 مجازر جديدة ضد عائلات بقطاع غزة

عاجل.. مجلس الحرب الإسرائيلى يوافق على خطة تستبدل حكم حماس فى غزة

عاجل.. حزب الله يستهدف مرابض مدفعية وجنودًا وآلية لإسرائيل بخربة ماعر وبركة ريشا