مراسل "القاهرة الإخبارية" يستعرض تقريرًا فضح أكاذيب إسرائيل عن مجزرة "النصيرات"

كشف يوسف أبوكويك، مراسل "القاهرة الإخبارية"، آخر مستجدات الأوضاع في قطاع غزة، مؤكدا أن المكتب الحكومي بالقطاع فند ما جاء في التقرير الإسرائيلي الليلة الماضية، المتعلق بأن الاحتلال قصف وقتل 17 شخصا في مدرسة النصيرات.

وقال، خلال مداخلة عبر "القاهرة الإخبارية"، إن التقرير الإسرائيلي تضمن أسماء لـ3 مواطنين ما زالوا أحياء، أحدهم سافر من قطاع غزة منذ فترة بعيدة، إضافة إلى 3 أسماء لشهداء توفوا في توقيتات مختلفة ليس لها علاقة بمجزرة النصيرات.

وتابع: "التقرير الإسرائيلي تضمن اسم (حاج) توفى قبل فترة وجيزة بشكل طبيعي، وهو لم يكن داخل المدرسة، علاوة على نشر أسماء 14 طفلا قتلوا في هذه الغارة على مركز الإيواء".

وعن استهداف مراكز الإيواء، أوضح أن الاحتلال الإسرائيلي استهدف، مساء أمس، مدرسة تابعة لـ"أونروا"، الأمر الذي أدى إلى استشهاد 3 مواطنين وإصابة آخرين.

وأكد يوسف أبوكويك، مراسل "القاهرة الإخبارية"، أن القصف الإسرائيلي لم يتوقف لحظة واحدة، الليلة الماضية، على جنوب قطاع غزة، خاصة مدينة رفح الفلسطينية.



