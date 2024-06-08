السبت 08 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

25 مليار دولار.. قفزة فى حجم العلاقات التجارية بين مصر ودول "بريكس بلس"

الدكتور محمد سعدالدين
الدكتور محمد سعدالدين

قال الدكتور محمد سعدالدين، نائب رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين ورئيس لجنة الطاقة باتحاد الصناعات، إن حجم العلاقات التجارية بين مصر ومجموعة دول تجمع "بريكس بلس" يبلغ نحو 25 مليار دولار، مشيرًا إلى أن انضمام مصر إلى التجمع سيسهم في نمو معدل التعاون الاقتصادي مع دول التجمع.

زيادة البتادل التجارى بين مصر ودول بريكس

وأشار "سعدالدين"، في تصريحات خاصة لـ"الدستور، إلى أن الدولة عازمة على تعظيم القيمة المضافة من انضمامها للتجمع؛ من خلال عقد اتفاقيات جديدة سيتم الإعلان عنها خلال الفترة المقبلة، لافتًا إلى أن حجم التبادل التجاري  لمصر مع دول "بريكس" ازدهر في عهد الرئيس السيسي.

ولفت إلى أن التعاون مع دول "بريكس" سيسهم في زيادة التبادل التجاري ونمو الصادرات المصرية، موضحًا أن هناك تكاملًا اقتصاديًا بين دول المجموعة.

ونوه بأن دخول مصر في هذه الشراكات الناجحة سيؤدي إلى نقل وتوطين التكنولوجيا الصناعية وإنشاء مصانع مع دول التجمع بغرض تلبية احتياجات الأسواق الإفريقية والمنطقة، مشيدًا بدور القيادة السياسية والجولات والزيارات الخارجية لزيادة حجم التعاون المشترك مع هذه الدول، وعلى رأسها الصين وروسيا والهند.

ولفت إلى أن إضافة سلة العملات المحلية لهذه الدول في المعاملات التجارية والاقتصادية سيؤدي إلى زيادة فرص مصر التبادل التجاري، والحصول على احتياجات كل دولة دون الضغط على الدولار، موضحًا أن تجمع البريكس فرصة جيدة لفتح أسواق بديلة أمام الشركات المصرية بالخارج.

الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين اتحاد الصناعات العلاقات التجارية مصر البريكس 25 مليار دولار

مواد متعلقة

الاتصالات: ارتفاع عدد مكاتب البريد لـ4617 منفذا بنهاية مارس الماضي

"الصناعات الهندسية" تبحث مع جامعة بورسعيد سبل تأهيل الطلاب لسوق العمل

الاتصالات: تاسيس 190 شركة بالقطاع برأسمال 83.74 مليون جنيه خلال مارس

البنك الأهلي المصري يطلق حملة ترويجية لاستقبال الحوالات الخارجية على بطاقة ميزة المدفوعة مقدما

بنك مصر يصدر ودائع "فليكس" الادخارية بالجنيه المصري بأعلى عائد يصل إلى ‎ %22سنويًا

8 مطالب للمستثمرين من الحكومة الجديدة

نمو صافي أرباح بنك القاهرة بنسبة 129% في الربع الأول من 2024

خبير اقتصادي يبرز الملفات الاقتصادية والتحديات أمام الحكومة الجديدة

الأكثر قراءة

السعودية حددتها رسميًا.. موعد وقفة عرفة 2024

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية 2024 بالاسم ورقم الجلوس

رابط متاح| بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج 2024 نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية

تقديم موعد صرف "تكافل وكرامة" بمناسبة عيد الأضحى

"الدستورية" تفصل فى دعوى "بطلان امتداد عقد الإيجار للورثة" اليوم

موعد إجازة عيد الأضحى 2024 لموظفي القطاع العام والخاص

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

بلينكن يا حبيبى!

مدحت بشاى

البطريرك المصرى وشهادته الوطنية

صفاء النجار

معرض أبوظبى الدولى للكتاب «5»

ماجد حبته

احتفالات إنزال نورماندى!

محمد الراعي

منتخب حسام كسب الرهان رغم العراقيل ودلع النجوم

إبراهيم عبدالفتاح

الوحيدة فى ليلتها الأولى مع الحنين

محمد عبدالعزيز

مَن يُمثل الوزراء الجدد ويقدمهم للإعلام؟

حسين دعسة

بعيدا عن إيقاف الحرب.. الولايات المتحدة تفلس فى المعركة

صور

«الشقيانين في الشوارع».. أبطال تحت أشعة الشمس

منتدى حرف

ليلة الخميس.. «تريزيجيه جول» العريس أمام بوركينافاسو

محطة تل أبيب

المزيد

اليوم الـ246 للعدوان.. الاحتلال يرتكب 8 مجازر جديدة ضد عائلات بقطاع غزة

عاجل.. مجلس الحرب الإسرائيلى يوافق على خطة تستبدل حكم حماس فى غزة

عاجل.. حزب الله يستهدف مرابض مدفعية وجنودًا وآلية لإسرائيل بخربة ماعر وبركة ريشا