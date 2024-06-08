25 مليار دولار.. قفزة فى حجم العلاقات التجارية بين مصر ودول "بريكس بلس"

قال الدكتور محمد سعدالدين، نائب رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين ورئيس لجنة الطاقة باتحاد الصناعات، إن حجم العلاقات التجارية بين مصر ومجموعة دول تجمع "بريكس بلس" يبلغ نحو 25 مليار دولار، مشيرًا إلى أن انضمام مصر إلى التجمع سيسهم في نمو معدل التعاون الاقتصادي مع دول التجمع.

زيادة البتادل التجارى بين مصر ودول بريكس

وأشار "سعدالدين"، في تصريحات خاصة لـ"الدستور، إلى أن الدولة عازمة على تعظيم القيمة المضافة من انضمامها للتجمع؛ من خلال عقد اتفاقيات جديدة سيتم الإعلان عنها خلال الفترة المقبلة، لافتًا إلى أن حجم التبادل التجاري لمصر مع دول "بريكس" ازدهر في عهد الرئيس السيسي.

ولفت إلى أن التعاون مع دول "بريكس" سيسهم في زيادة التبادل التجاري ونمو الصادرات المصرية، موضحًا أن هناك تكاملًا اقتصاديًا بين دول المجموعة.

ونوه بأن دخول مصر في هذه الشراكات الناجحة سيؤدي إلى نقل وتوطين التكنولوجيا الصناعية وإنشاء مصانع مع دول التجمع بغرض تلبية احتياجات الأسواق الإفريقية والمنطقة، مشيدًا بدور القيادة السياسية والجولات والزيارات الخارجية لزيادة حجم التعاون المشترك مع هذه الدول، وعلى رأسها الصين وروسيا والهند.

ولفت إلى أن إضافة سلة العملات المحلية لهذه الدول في المعاملات التجارية والاقتصادية سيؤدي إلى زيادة فرص مصر التبادل التجاري، والحصول على احتياجات كل دولة دون الضغط على الدولار، موضحًا أن تجمع البريكس فرصة جيدة لفتح أسواق بديلة أمام الشركات المصرية بالخارج.