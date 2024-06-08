عُزل من البابا كيرلس لـ9 سنوات.. من هو الأب متى المسكين؟

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بذكري وفاة الأب متي المسكين الـ18، إذ أحيا دير أبو مقار بوادي النطرون ذكري رحيله أمس بمشاركة عدد من الرهبان إلى جانب الشعب القبطي.

وفي هذا التقرير نستعرض أبرز المعلومات عنه: