عُزل من البابا كيرلس لـ9 سنوات.. من هو الأب متى المسكين؟
تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بذكري وفاة الأب متي المسكين الـ18، إذ أحيا دير أبو مقار بوادي النطرون ذكري رحيله أمس بمشاركة عدد من الرهبان إلى جانب الشعب القبطي.
وفي هذا التقرير نستعرض أبرز المعلومات عنه:
- وُلِدَ "يوسف إسكندر يوسف" يوم 20 سبتمبر سنة 1919 في أسرة كبيرة عددًا، فقيرة معيشةً
- كانت والدته متدينة جدًا، تقضي أوقاتا طويلة في الصلاة والسجود، وهو كطفل يقلدها في السجود. ثم بدأ والده في صلاة الأجبية كذلك حوالي عام 1928/1929.
- في عام 1935 التحق بمدرس شبين الكوم الثانوية.
- التحق بالجامعة (كلية الصيدلة) من عام 1938 إلى 1943، وكانت علاقته ممتازة بزملائه الطلبة. وتخرج في الكلية عام 1944.
- بعد تخرجه تعيَّن بالتكليف العسكري في المستشفيات الحكومية، ثم بعدها انخرط في العمل الحر، فقام بإدارة أجزخانة في الإسكندرية، ثم فتح أجزاخانة في دمنهور.. ونجح في عمله حتى عام 1948.
- كان من طفولته يشعر بمشاعر روحية، زادت في نهاية فترة حياته قبل دخوله الدير.
- فانطلق إلى دير الأنبا صموئيل بصحراء القلمون في مايو 1948، واختاره لكونه الأفقر والأبعد عن العُمران. وقضى في الدير ثلاث سنوات، حيث ترهَّب فيه على يد القمص مينا الصموئيلي رئيس الدير
- نزل بعد ذلك إلى دير السريان للعلاج إثر مرض أصاب عينيه في مارس 1951، فرسمه أنبا ثاؤفيلس قسًا رغمًا عنه باسم "القس متى المسكين" (بسبب وجود راهب آخر في الدير باسم متى - فاختار اسم القديس متى المسكين من القرن الثامن).
- خرج للتوحد في مغارة تبعد عن الدير 40 دقيقة مشيًا على الأقدام، وتقابل مع الأب المتوحد عبد المسيح الحبشي. وقضى في فترة التوحد ثلاث سنوات.
- في سنة 1954 م دُعِيَ للذهاب إلى الإسكندرية ليخدم بعد انتدابه لدرجة إيغومانوس "قمص" كوكيل للبطريركية للبطريرك الأنبا يوساب الثاني، فرفض مرتين وقبل في الثالثة. وفي الإسكندرية قام بتنظيم الخدمة وضبط المالية وطرق إجراء الخدمات الطقسية..
- ولكن رفض البعض أسلوبه وقراراته، فحاول ترك الخدمة مرّتين، ثم تمت إقالته وإعفاؤه من الوكالة بواسطة قداسة البابا يوساب الثاني سنة 1955 م.، فعاد إلى المغارة بوادي النطرون وتكاثر حوله بعض الرهبان.
- ثم بعدها عاد معهم إلى دير الأنبا صموئيل وظلوا هناك ثلاث سنوات.
- في عام 1957 م. رُشِّحَ للبطريركية ضمن مجموعة من الرهبان (من خدام مدارس الأحد)، ولم يتم ذلك بسبب لائحة 1957م.
- في عام 1958 أنشأ القمص متى بيتًا للمكرسين من الشباب المتبتل الذين يرغبون في الخدمة -دون الرهبنة- وكان مقره المؤقت في حدائق القبة، ثم انتقل في أوائل عام 1959 إلى حلوان.
- ثم توجه أبونا متى من دير الأنبا صموئيل في 27 يناير 1960 مع 12 راهبًا إلى بيت التكريس في حلوان وأقاموا فيه بصورة مؤقتة لحين صدور توجيهات البابا كيرلس السادس لاختيار الدير الذي يناسبهم
- ولكن صدر قرار بطردهم من القاهرة (حيث عزله قداسة البابا كيرلس السادس من الرهبنة والكهنوت لمدة 9 سنوات).
- فتوجهوا إلى صحراء وادي الريان وحفروا مغائر عاشوا بها لمدة تسع سنوات، وكان بعض المعارف يرسلون لهم طعامًا كل شهرين على قوافل جِمال. وفي تلك الفترة أعلن الأنبا ثاؤفيلس أسقف دير السريان في جريدة الأهرام تجريد هؤلاء الرهبان من رتبهم وأسمائهم الرهبانية.