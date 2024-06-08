السبت 08 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فوز فريق طب عين شمس بالمركز الثانى فى مسابقة أفضل poster علمي

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس


شارك فريقان من طلاب كلية الطب جامعة عين شمس في مسابقة أفضل poster علمي " Poster Presentation Competition " في إطار فعاليات المؤتمر السنوى ال١٧ للجمعية العلمية لدراسة وعلاج السمنة MASMO.

وجاءت مشاركة الطلاب تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس والدكتور علي الأنور عميد الكلية ورئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعة عين شمس والدكتور رانيا صلاح وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب الدكتور  احمد سمير بكر مدير مركز التعلم الالكترونى ومنسق الأنشطة الطلابية

وقد تمكن الفريق الأول من حصد المركز الثانى على مستوى طلاب كليات الطب فى مصر وكانت مشاركتهم تحت عنوان: 
Epigenetic Time Bombs:
How Obesity Today Shapes the
Health of Generations Tomorrow
وتكون الفريق من مجموعة متميزة من الطلاب 
وهم من الفرقة الثانية  سلمى السيد  ، سما سامح سعد، دعاء اشرف عبدالله  ومن الفرقة الثالثة عمر احمد صبري  و أحمد عصام العباسي

و حاز الفريق الثانى علي المركز الخامس 
وكانت مشاركتهم تحت عنوان:
Obesity: What You
Need to Know About It  
ويتكون الفريق الثانى من مجموعة من طلاب الفرقة الأولى وهم  جنا محمد عبد العظيم  و محمد سمير معوض وعبدالله هيثم محمد وروان شريف محمد وعلي هيثم عثمان.

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وفي سياق اخر إلتقت الدكتورة غادة فاروق نائب رئيس جامعة عين شمس، الدكتور جان نويل باليو المدير الإقليمي للوكالة الجامعية للفرنكوفونية بالشرق الأوسط لمناقشة الأنشطة الفرنكوفونية والمشروعات المختلفة بين جامعة عين شمس والوكالة الجامعية للفرنكوفونية في مجالات القانون والتجارة والطب.

بحضور الدكتورة رشا رمضان ممثلة الوكالة بمصر ومدير المكتب الوطني الجديد للوكالة الجامعية للفرنكوفونية بالقاهرة، وشارك في اللقاء من جامعة عين شمس الدكتور خالد قدري عميد كلية التجارة، الدكتورة شهيرة سمير المدير التنفيذي لقطاع العلاقات الدولية والتعاون الأكاديمي، الدكتورة إيمان عبد السلام منسق برنامج الدراسة باللغة الفرنسية بكلية التجارة والدكتور شريف العطافي الأستاذ المساعد بكلية الحقوق.

جامعة عين شمس جمعية العلمية مركز التعلم الالكترونى كليات الطب فى مصر لأنشطة الفرنكوفونية

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