السبت 08 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

انطلاق قافلة طبية المجانية بمنطقة جلالة شرق مطروح

قافلة طبية مجانية
قافلة طبية مجانية

انطلقت اليوم السبت، فعاليات القافلة الطبية المجانية بمنطقة جلالة التابعة للإدارة الصحية بمركز الضبعة شرق مطروح، وذلك لتقديم الخدمات العلاجية المجانية والوصول لكل المناطق والقرى والتجمعات الأكثر احتياجا وتيسيرا علي المواطنين.

_التخصصات الطبية

وأوضح الدكتور مبروك سالم، وكيل وزارة الصحة بمطروح، أن القافلة تضم العديد من التخصصات منها "الأطفال - الباطنة – الجراحة - تنظيم أسرة - والنساء والتوليد - الأسنان"، ويتم الكشف بواسطة نخبة من الأطباء المتخصصين والمهرة بالإضافة إلى إجراء الفحوصات والأشعة اللازمة وصرف العلاج للمواطنين بالمجان وتحويل الحالات التي تحتاج لاستكمال العلاج للمستشفيات. 

_الرعاية الصحية

وأشار إلى أن ذلك يأتي ضمن الجهود التي تبذلها الدولة المصرية متمثلة فى وزارة الصحة لتوفير الرعاية الصحية للمواطنين في نطاق المحافظة، مؤكدا أن جهود الدولة واضحة فى إطلاق الحملات والمبادرات والقوافل الطبية فى كافة القرى والمراكز بمحافظة مطروح وتوفير العلاج اللازم للمرضى وحرصا على تخفيف العبء عنهم.

وفي سياق أخر، كان قد حذَّر المركز الإعلامي لمديرية الشؤون الصحية بمطروح، من تناول أو بيع سمك الأرنب أو "النفيخة أو القُراض" السامة والتي تُعَّد من أكثر الأسماك سُميَّة في العالم وتسبب الوفاة عقب تناولها بساعات.

وأوضحت مديرية الصحة، أن ذلك النوع من الأسماك يتميز بالجلد الرمادي اللامع وأسنانها الحادة المدببة المنتفخة وهي تحتوي على غُدد سامة تحت الجلد واللحم والكبد والأحشاء وأن أعراض التسمم لهذا النوع من الأسماك تظهر من خلال ضيق في التنفس غثيان، قئ، إسهال، هبوط في ضربات القلب وشلل في العضلات. 

وأكد الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح، أن السُم الموجود في سمكة الأرنب هو سُم من نوع "تيترودوتوكسي" والذي يُعد من أخطر السموم على الإنسان وليس له أي أمصال مضاده حتى الآن. 

القافلة الطبية المجانية منطقة جلالة الإدارة الصحية بمركز الضبعة شرق مطروح مطروح

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