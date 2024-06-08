اتحاد الكرة: إمام عاشور جاهز لمواجهة غينيا بيساو وصلاح يرى العميد أسطورة

كشف نائب رئيس اتحاد الكرة، خالد الدرندلي، تفاصيل حديث نجم ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، مع وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، بشأن المدير الفني لـ المنتخب الوطني حسام حسن.

وقال الدرندلي، في تصريحات لقناة “MBC Masr 2”: "كان هناك حديثا لـ محمد صلاح مع أشرف صبحي والتوأم حسام وإبراهيم، وقال خلاله إن العميد قدوة للاعبي المنتخب الوطني، ونحن نثق فيه لأنه أسطورة".

وأضاف: "المقابلة الأولى بين العميد ومحمد صلاح كانت جيدة للغاية والعلاقة بين الثنائي رائعة".

وتابع نائب رئيس اتحاد الكرة: “إمام عاشور جاهز لمواجهة غينيا بيساو في تصفيات كأس العالم، ولا يعاني من أي إصابة”، مطالب الجماهير المدرجات بالمساندة والدعم للمنتخب وليس الاكتفاء بالمشاهدة فقط".

وأردف الدرندلي: “منتخب مصر ظهر بشكل رائع فى الشوط الأول في مباراته أمام بوركينا فاسو، وما حدث في الشوط الثاني عدم تناغم، كما أن الجهاز الفني طلب تأجيل السفر لمدة 24 ساعة بسبب سوء الإقامة في غينيا، وبناء عليه قام المنتخب بعمل الاستشفاء في مصر”، مشيرا إلى أن الجهاز الفني للفراعنة لا يحتاج سوى تمرين وحيد في غينيا.

واكتفى حسام حسن بعمل استشفاء للاعبين الذين شاركوا فى مباراة بوركينا فاسو، بينما خاض البدلاء تدريبات عادية، لتجنب تعرض أي لاعب للإرهاق أو الإصابات، خاصة فى ظل مجهود السفر إلى غينيا بيساو، وارتفاع نسبة الرطولة هناك، وضيق الوقت بين المباراتين.

وبالرغم من أن درجة الحرارة في غينيا بيساو مقبولة إلى حد ما، وتتراوح بين 33 و34، تعتبر العقبة الأكبر التي ستواجه الجهاز الفني ولاعبي منتخب مصر هي ارتفاع نسبة الرطوبة بشكل يكاد يكون غير محتمل، إذ تصل إلى 85%، وهو معدل مرتفع للغاية لم يعتد عليه لاعبو المنتخب الوطني.

ترتيب مجموعة مصر في تصفيات كأس العالم 2026

يحتل المنتخب الوطنى، صدارة المجموعة الأولى في تصفيات المونديال 2026، برصيد 9 نقاط، محققا العلامة الكاملة حتى الآن، بعد أن حقق الفوز في الجولتين الأولى والثانية على جيبوتي (6-0)، وسيراليون (2-0).

ويأتي منتخب غينيا بيساو، في المركز الثاني، برصيد 5 نقاط، يليه منتخب بوركينا فاسو، في المركز الثالث برصيد 4 نقاط، متفوقا بفارق الأهداف عن منتخب سيراليون، صاحب المركز الرابع.

ويأتي منتخب إثيوبيا، في المركز الثاني، برصيد نقطتين، بينما يتذيل منتخب جيبوتي، المركز المجموعة، دون رصيد من النقاط.

مباريات الجولة الرابعة من المجموعة الأولى لتصفيات مونديال 2026

يحل منتخب مصر، ضيفا على غينيا بيساو، بملعب 24 سبتمبر في بيساو، في الجولة الرابعة لتصفيات كأس العالم 2026.

ويستضيف منتخب بوركينا فاسو، نظيره منتخب سيراليون، على ملعب 26 مارس في العاصمة المالية باماكو، في الجولة ذاتها، بينما يحل منتخب إثيوبيا، ضيفا على جيبوتي، بملعب أحمد بن علي العبدي بمدينة الجديدة المغربية.

جيبوتي * إثيوبيا.. يوم الأحد 9 يونيو.. الساعة 7 مساء

غينيا بيساو * مصر.. يوم الإثنين 10 يونيو.. الساعة 7 مساء

بوركينا فاسو * سيراليون.. يوم الإثنين 10 يونيو.. الساعة 7 مساء