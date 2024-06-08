السبت 08 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اتحاد الكرة: إمام عاشور جاهز لمواجهة غينيا بيساو وصلاح يرى العميد أسطورة

محمد صلاح وحسام حسن
محمد صلاح وحسام حسن

كشف نائب رئيس اتحاد الكرة، خالد الدرندلي، تفاصيل حديث نجم ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، مع وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، بشأن المدير الفني لـ المنتخب الوطني حسام حسن.

وقال الدرندلي، في تصريحات لقناة “MBC Masr 2”: "كان هناك حديثا لـ محمد صلاح مع أشرف صبحي والتوأم حسام وإبراهيم، وقال خلاله إن العميد قدوة للاعبي المنتخب الوطني، ونحن نثق فيه لأنه أسطورة".

وأضاف: "المقابلة الأولى بين العميد ومحمد صلاح كانت جيدة للغاية والعلاقة بين الثنائي رائعة".

وتابع نائب رئيس اتحاد الكرة: “إمام عاشور جاهز لمواجهة غينيا بيساو في تصفيات كأس العالم، ولا يعاني من أي إصابة”، مطالب الجماهير المدرجات بالمساندة والدعم للمنتخب وليس الاكتفاء بالمشاهدة فقط".

وأردف الدرندلي: “منتخب مصر ظهر بشكل رائع فى الشوط الأول في مباراته أمام بوركينا فاسو، وما حدث في الشوط الثاني عدم تناغم، كما أن الجهاز الفني طلب تأجيل السفر لمدة 24 ساعة بسبب سوء الإقامة في غينيا، وبناء عليه قام المنتخب بعمل الاستشفاء في مصر”، مشيرا إلى أن الجهاز الفني للفراعنة لا يحتاج سوى تمرين وحيد في غينيا.

واكتفى حسام حسن بعمل استشفاء للاعبين الذين شاركوا فى مباراة بوركينا فاسو، بينما خاض البدلاء تدريبات عادية، لتجنب تعرض أي لاعب للإرهاق أو الإصابات، خاصة فى ظل مجهود السفر إلى غينيا بيساو، وارتفاع نسبة الرطولة هناك، وضيق الوقت بين المباراتين. 

وبالرغم من أن درجة الحرارة في غينيا بيساو مقبولة إلى حد ما، وتتراوح بين 33 و34، تعتبر العقبة الأكبر التي ستواجه الجهاز الفني ولاعبي منتخب مصر هي ارتفاع نسبة الرطوبة بشكل يكاد يكون غير محتمل، إذ تصل إلى 85%، وهو معدل مرتفع للغاية لم يعتد عليه لاعبو المنتخب الوطني.

ترتيب مجموعة مصر في تصفيات كأس العالم 2026

يحتل المنتخب الوطنى، صدارة المجموعة الأولى في تصفيات المونديال 2026، برصيد 9 نقاط، محققا العلامة الكاملة حتى الآن، بعد أن حقق الفوز في الجولتين الأولى والثانية على جيبوتي (6-0)، وسيراليون (2-0).

ويأتي منتخب غينيا بيساو، في المركز الثاني، برصيد 5 نقاط، يليه منتخب بوركينا فاسو، في المركز الثالث برصيد 4 نقاط، متفوقا بفارق الأهداف عن منتخب سيراليون، صاحب المركز الرابع.

ويأتي منتخب إثيوبيا، في المركز الثاني، برصيد نقطتين، بينما يتذيل منتخب جيبوتي، المركز المجموعة، دون رصيد من النقاط.

مباريات الجولة الرابعة من المجموعة الأولى لتصفيات مونديال 2026

يحل منتخب مصر، ضيفا على غينيا بيساو، بملعب 24 سبتمبر في بيساو، في الجولة الرابعة لتصفيات كأس العالم 2026.

ويستضيف منتخب بوركينا فاسو، نظيره منتخب سيراليون، على ملعب 26 مارس في العاصمة المالية باماكو، في الجولة ذاتها، بينما يحل منتخب إثيوبيا، ضيفا على جيبوتي، بملعب أحمد بن علي العبدي بمدينة الجديدة المغربية.

جيبوتي * إثيوبيا.. يوم الأحد 9 يونيو.. الساعة 7 مساء

غينيا بيساو * مصر.. يوم الإثنين 10 يونيو.. الساعة 7 مساء

بوركينا فاسو * سيراليون.. يوم الإثنين 10 يونيو.. الساعة 7 مساء

اتحاد الكرة محمد صلاح إمام عاشور العميد تصفيات كاس العالم حسام حسن

الأكثر قراءة

السعودية حددتها رسميًا.. موعد وقفة عرفة 2024

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية 2024 بالاسم ورقم الجلوس

رابط متاح| بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج 2024 نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية الترم الثاني 2024 برقم الجلوس

حالة الطقس اليوم السبت 8-6-2024| درجات الحرارة فى محافظات مصر

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصرى السبت 8-6-2024 فى مصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

بلينكن يا حبيبى!

مدحت بشاى

البطريرك المصرى وشهادته الوطنية

صفاء النجار

معرض أبوظبى الدولى للكتاب «5»

ماجد حبته

احتفالات إنزال نورماندى!

محمد الراعي

منتخب حسام كسب الرهان رغم العراقيل ودلع النجوم

إبراهيم عبدالفتاح

الوحيدة فى ليلتها الأولى مع الحنين

محمد عبدالعزيز

مَن يُمثل الوزراء الجدد ويقدمهم للإعلام؟

حسين دعسة

بعيدا عن إيقاف الحرب.. الولايات المتحدة تفلس فى المعركة

صور

«الشقيانين في الشوارع».. أبطال تحت أشعة الشمس

منتدى حرف

ليلة الخميس.. «تريزيجيه جول» العريس أمام بوركينافاسو

محطة تل أبيب

المزيد

اليوم الـ246 للعدوان.. الاحتلال يرتكب 8 مجازر جديدة ضد عائلات بقطاع غزة

عاجل.. مجلس الحرب الإسرائيلى يوافق على خطة تستبدل حكم حماس فى غزة

عاجل.. حزب الله يستهدف مرابض مدفعية وجنودًا وآلية لإسرائيل بخربة ماعر وبركة ريشا