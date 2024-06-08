السبت 08 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

شهداء ومصابون جراء استهداف الاحتلال منزلًا فى مخيم البريج وسط غزة

شهداء
شهداء

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل، نقلًا عن وسائل إعلام فلسطينية، بسقوط شهداء ومصابين جراء استهداف قوات الاحتلال منزلًا في مخيم البريج وسط قطاع غزة.

استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة 

وتواصل قوات الاحتلال شن مئات الغارات والقصف المدفعي وتنفيذ جرائم في مختلف أرجاء قطاع غزة، وارتكاب مجازر دامية ضد المدنيين، وتنفيذ جرائم مروعة في مناطق التوغل، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 90% من السكان.

ودمرت طائرات الاحتلال الإسرائيلي مربعات سكنية كاملة فى قطاع غزة، ضمن سياسة التدمير الشاملة التي ينتهجها الاحتلال في عدوانه المستمر على قطاع غزة.

البريج مخيم البريج غزة قطاع غزة فلسطين

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