السبت 08 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اليوتيوبر حمدي ووفاء أمام المحكمة الاقتصادية اليوم

اليوتيوبرز حمدي ووفاء
اليوتيوبرز حمدي ووفاء

 تنظر المحكمة الاقتصادية، اليوم السبت، أولى جلسات محاكمة اليوتيوبرز حمدي ووفاء  وأسرتهم، في اتهامهم بالاتجار في العملة المشفرة والتعدي على قيم الأسرة المصرية.

تفاصيل قرار الإحالة للمحاكمة

كشف أمر إحالة اليوتيوبر حمدي وزوجته وفاء وأسرتهم للمحاكمة العاجلة بالمحكمة الاقتصادية؛ الاتهامات الموجهة لهم في القضية، وحددت المحكمة الاقتصادية السبت المقبل، أولى جلسات محاكمتهم.

وكشف  أمر الإحالة أنهم في غضون عامي 2021، و2022، بدائرة قسم شرطة عابدين، أن المتهمين أداروا صفحات إلكترونية على موقع التواصل الاجتماعي يوتيوب، دون الحصول على ترخيص من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام على النحو المبين بالتحقيقات.

وروج المتهمون جميعًا لاستخدام برامج ومنصات خاصة بتداول الأسهم تقبل الدفع بالعملات المشفرة، وذلك دون الحصول على ترخيص من مجلس إدارة البنك المركزي، على النحو المبين بالتحقيقات.

وأضاف أمر الإحالة أن المتهمين الثالث والرابعة تعديا على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري على النحو المبين بتقرير الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات على النحو المبين بالتحقيقات، وأشار أمر الإحالة أن المتهمين اخترقوا الحساب الإلكتروني على موقع التواصل الاجتماعي - فيسبوك.

وكان قد تقدم المحامي أشرف فرحات، ببلاغ إلى النائب العام المستشار حمادة الصاوي، ضد اليوتيوبر عائلة حمدي ووفاء لاتهامهما بالاتجار في البيتكوين، والتداول غير المشروع للنقد، وعمليات ابتزاز إلكتروني.

وأوضح المحامي، في بلاغه الذي حمل الرقم 153839 عرائض مكتب النائب العام، أن هناك نفوسًا أغوتها الشهرة والمال، وأعمت أعينهم عما يدور من حولهم من أحداث، فلقد أنشأ المشكو في حقهم، عدة حسابات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والمنوه عنها بصدر البلاغ، تخصصت في التعدي على حقوق الغير، والترويج للتداول من خلال العملات النقدية المشفرة والإلكترونية؛ من خلال الدعوة إلى الدلوف لحسابات تؤدي لتلك المهام، من خلال قنواتهم، مقابل الحصول على المال، ونعلم جميعا أن الجدل قد ثار حول مشروعية ذلك التداول من حيث الشرع والقانون.

المحكمة الاقتصادية محاكمة اليوتيوبر حمدي ووفاء الاتجار في العملة المشفرة الاسرة المصرية

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