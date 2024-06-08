في اليوم العالمي لـ أورام الدماغ.. أبرز أعراضه

في 8 يونيو.. يتم الاحتفال بـ اليوم العالمي لـ أورام الدماغ من كل عام لرفع مستوى الوعي حول هذا المرض الفتاك وضرورة دعم أولئك الذين يعانون منه، ويمكن أن يؤدي ورم الدماغ إلى تعطيل وظائف المخ ويسبب مجموعة من المشكلات العصبية والإعاقات بما في ذلك صعوبة المشي أو فقدان الذاكرة على المدى القصير أو مشاكل في التركيز.

وتتطلب الأورام السرطانية علاجًا فوريًا وتنمو بشكل أسرع من الأورام غير السرطانية، وقد تختلف أعراض ورم الدماغ حسب موقعها، إذا تطور الورم في أجزاء أقل نشاطًا من الدماغ، فقد لا تظهر الأعراض حتى ينمو الورم بشكل كبير جدًا، ويمكن أن تنشأ أورام المخ إما في أنسجة المخ أو يمكن أن تنتشر إلى المخ من أجزاء أخرى من الجسم والتي تُعرف أيضًا باسم ورم المخ النقيلي.

أهمية اليوم العالمي لاحتفال بـ أورام الدماغ 2024

التشخيص المبكر لورم الدماغ له أهمية قصوى للوقاية من الأعراض العصبية والإعاقات، البقاء يقظًا للعلامات المبكرة يمكن أن يضمن العلاج في الوقت المناسب والشفاء السريع ويجب معالجة الأورام السرطانية بشكل خاص على الفور قبل أن تصبح قاتلة، يعد اليوم العالمي لـ أورام الدماغ فرصة مثالية لتثقيف الناس حول هذا المرض الفتاك، ومواجهة التحديات المتعلقة بالمرض، ودعم الأبحاث، وكذلك العثور على خيارات علاج أحدث وأكثر تقدمًا من الناحية التكنولوجية.

تفاصيل عن اليوم العالمي لـ أورام الدماغ 2024

موضوع اليوم العالمي لأورام الدماغ 2024 هو "صحة الدماغ والوقاية منه"، إن العناية بصحة دماغك والقضاء على عوامل الخطر المحتملة يمكن أن تساهم بشكل كبير في تجنب مخاطر المرض ومن خلال النظر في التاريخ العائلي للإصابة بورم الدماغ، وتجنب التعرض للإشعاع للمخاطر البيئية مثل التدخين، يمكن أن يساعدنا الوعي في تقليل المخاطر.