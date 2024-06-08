ارتقاء شهيد برصاص الاحتلال فى الضفة الغربية

أعلنت وكالة الأنباء الفلسطينية عن ارتقاء شهيد برصاص الاحتلال في بلدة عنبتا شرق طولكرم في الضفة الغربية، بحسب ما أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل، اليوم السبت.

استهداف مدرسة الأونروا

وكانت قد أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" بأن الاحتلال استهدف مدرسة للأونروا الليلة غربي غزة، فيما أكد مراسل القاهرة الإخبارية أن مدفعية الاحتلال استهدفت شرق حي الزيتون.

وارتقى أربعة شهداء وأصيب 14 آخرون، بينهم 8 أطفال على الأقل، في قصف إسرائيلي على منزل في مدينة غزة، فجر اليوم السبت.