أخبار فاتتك|موقف إمام عاشور من مواجهة غينيا وموعد انكسار الموجة الحارة

شهدت الساعات الماضية تداول العديد من الأخبار الفنية والرياضية والسياسية، تستعرض "الدستور" أبرزها في نشرة "أخبار فاتتك".

إبراهيم حسن يكشف موقف إمام عاشور من مواجهة غينيا بيساو

كشف إبراهيم حسن، مدير منتخب مصر الأول، عن موقف إمام عاشور، لاعب وسط الفراعنة ونادي الأهلي، من المشاركة في مباراة غينيا بيساو المقبلة.

ويحل منتخب مصر ضيفًا على غينيا بيساو في المباراة التي ستجمع المنتخبين في السابعة مساء الإثنين المقبل، ضمن منافسات الجولة الرابعة من المجموعة الأولى في التصفيات الإفريقية المؤهلة لمونديال 2026.

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سعر الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم السبت 8-6-2024

يهتم الملايين بمتابعة اختلاف سعر الفراخ البيضاء والبيض في بورصة الدواجن خاصة ربات البيوت، حيث يعد مشتقات الطيور من لحوم الدواجن والبيض من الوجبات الأساسية للمصريين سواء في الإفطار أو الغذاء.

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تراجع طفيف يصل لـ5 درجات.. "الأرصاد" تعلن موعد انكسار الموجة الحارة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن موعد انخفاض درجات الحرارة وتحسن الأحوال بعد أيام من موجة الحر الشديدة التي سادت أنحاء البلاد، وتحديدًا خلال اليومين الماضيين.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية انخفاضًا طفيفًا ومؤقتًا بشكل تدريجي اعتبارًا من يومي الأحد والإثنين 9 و10 يونيو الجاري، حيثُ تنخفض درجات الحرارة بقيم تتراوح من 3 إلى 5 درجات مئوية، على شمال البلاد حتى شمال القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

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الأمم المتحدة: حرب غزة رفعت معدلات البطالة بالقطاع لـ80%

أعلنت الأمم المتحدة أن الحرب في غزة أدت إلى ارتفاع نسبة البطالة في القطاع الفلسطيني المحاصر إلى نحو 80 بالمئة.

وقالت وكالة العمل التابعة للأمم المتحدة إن العدوان على غزة تسبب في خسارة الوظائف وسبل العيش على نطاق واسع، فيما انخفض الناتج المحلي الإجمالي.

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أستاذ علاقات دولية: الجرائم الصهيونية فى غزة تم كشفها وفضحها أمام العالم

قال الدكتور أحمد يوسف أحمد، أستاذ العلاقات الدولية: إننا نحن أمام عملية حربية كارثية، كون ما يحدث في فلسطين أمرًا غير مسبوق على الإطلاق.

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