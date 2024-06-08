السبت 08 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

إغلاق 116 منشأة مخالفة لقرار مواعيد الغلق بالغربية

اغلاق محلات
اغلاق محلات

أعلنت محافظة الغربية عن إغلاق 116 منشأة مخالفة لقرار مواعيد الغلق الصيفية المقررة رسميًا والإجراءات الاحترازية على مستوى مراكز ومدن المحافظة، خلال 24 ساعة الماضية، وأعلنت المحافظة عن اتخاذ إجراءات صارمة للحفاظ على الطاقة الكهربائية في المحافظة، بالتزامن مع تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار الفيروسات.

وفيما يتعلق بإجراءات الحفاظ على الطاقة الكهربائية، نجحت الحملات في إطفاء الإنارة الخارجية لـ51 محلًا تجاريًا، وذلك ضمن سياسة الدولة الرامية إلى ترشيد استهلاك الكهرباء وعدم هدرها، كما شدد المحافظ على أن هذه الإجراءات تأتي في إطار التزام الحكومة بضمان استمرارية إمدادات الكهرباء خلال فصل الصيف والحفاظ على المخزون من الطاقة.

وتستهدف الحملات المخالفين لمواعيد الغلق الجديدة للمحلات التجارية، للحفاظ على الطاقة الكهربائية ومنع هدرها، وتأتي هذه الجهود بالتعاون الوثيق مع مجالس المدن والأحياء على مدار الساعة.

وأكد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، استمرار الحملات والمتابعة بمراكز ومدن المحافظة، لرصد المخالفين لمواعيد الغلق الجديدة للمحلات، والمخالفين للإجراءات الاحترازية المقررة من مجلس الوزراء، وشدد على تطبيق الإجراءات الاحترازية والالتزام بمواعيد الغلق، للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

كما تابع محافظ الغربية حملات إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء في مراكز ومدن المحافظة، وذلك من خلال مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام.

وأجرى المحافظ اتصالًا مرئيًا مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء من خلال شاشات وأجهزة تكنولوجية حديثة تنقل الموقع والأحداث بالبث المباشر، للوقوف على ما يتم خلال عمليات الإزالة، وتمكنت الوحدات المحلية خلال 24 ساعة من إزالة 22  حالة تعد على الزراعات وبناء مخالف وتغيرات مكانية فى المهد.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أصحاب المخالفات، وإخطار النيابات المختصة لتجرى شئونها.

الحفاظ على الطاقة الكهربائية إغلاق 116 منشأة مخالفة مواعيد الغلق الصيفية المقررة محافظة الغربية إجراءات صارمة للحفاظ على الطاقة الكهربائية هذه الجهود بالتعاون الوثيق مع مجالس المدن

مواد متعلقة

حريق هائل داخل أحد مصانع الكتان فى طنطا

وكيل تعليم الغربية يكشف استعدادات امتحانات الثانوية العامة

صيانة أعمدة الإنارة وفصل الوصلات المخالفة فى السنطة بالغربية

تشميع 142 منشأة مخالفة لمواعيد الغلق الصيفية بالغربية

ضبط صاحبى مخبزين استوليا على 2.5 طن دقيق مدعم لترويجها بالسوق السوداء بالغربية

إزالة 19 حالة تعد على الزراعات وبناء مخالف بالغربية

تحرير 15 محضرًا بمخالفات ضد أصحاب مخابز بلدية وسياحية بقطور في الغربية

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الغربية

الأكثر قراءة

السعودية حددتها رسميًا.. موعد وقفة عرفة 2024

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية 2024 بالاسم ورقم الجلوس

رابط متاح| بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج 2024 نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية الترم الثاني 2024 برقم الجلوس

حالة الطقس اليوم السبت 8-6-2024| درجات الحرارة فى محافظات مصر

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصرى السبت 8-6-2024 فى مصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

بلينكن يا حبيبى!

مدحت بشاى

البطريرك المصرى وشهادته الوطنية

صفاء النجار

معرض أبوظبى الدولى للكتاب «5»

ماجد حبته

احتفالات إنزال نورماندى!

محمد الراعي

منتخب حسام كسب الرهان رغم العراقيل ودلع النجوم

إبراهيم عبدالفتاح

الوحيدة فى ليلتها الأولى مع الحنين

محمد عبدالعزيز

مَن يُمثل الوزراء الجدد ويقدمهم للإعلام؟

حسين دعسة

بعيدا عن إيقاف الحرب.. الولايات المتحدة تفلس فى المعركة

صور

«الشقيانين في الشوارع».. أبطال تحت أشعة الشمس

منتدى حرف

ليلة الخميس.. «تريزيجيه جول» العريس أمام بوركينافاسو

محطة تل أبيب

المزيد

اليوم الـ246 للعدوان.. الاحتلال يرتكب 8 مجازر جديدة ضد عائلات بقطاع غزة

عاجل.. مجلس الحرب الإسرائيلى يوافق على خطة تستبدل حكم حماس فى غزة

عاجل.. حزب الله يستهدف مرابض مدفعية وجنودًا وآلية لإسرائيل بخربة ماعر وبركة ريشا