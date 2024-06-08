كيف تحصل علي نتيجة الشهادة الإعددية بالغربية

ينتظر طلاب الصف الثالث الإعدادي نتيجة الشهادة الإعدادية العامة بمحافظة الغربية بفارغ الصبر، بعد ظهور النتيجة في مختلف محافظات الجمهورية وإعلان موعد تقديم طلبات التظلم وكذلك موعد امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية.

ونقدم لكم رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الغربية 2024 بالاسم ورقم الجلوس، حيث يبحث الكثير من طلاب وطالبات الصف الثالث الإعدادي بمحافظة الغربية الدور الأول للفصل الدراسي الثاني لعام 2023-2024، وذلك عبر محركات البحث المتواجدة حاليًا خاصةً محرك البحث "جوجل"، للاستعداد لدخول مرحلة دراسية جديدة سواء كانت: الثانوي العام أو التجاري أو الصناعي والتمريض.

وفي السطور التالية، رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الغربية 2024 بالاسم ورقم الجلوس.

موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 محافظة الغربية

ننشر في التقرير الموعد المرتقب لظهور نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية وخطوات الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي لطلاب المحافظة فور إعلانها.

حتى الآن لم تصدر أي بيانات رسمية متعلقة بموعد اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية، من مديرية التربية والتعليم بمحافظة الغربية من قبل محافظ الغربية الدكتور طارق رحمي، أو من خلال وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، المهندس ناصر حسن، إلا أنه من المؤكد إتاحة إمكانية الاستعلام عنها من خلال البوابة الإلكترونية للمحافظة، ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن النتيجة في مطلع الأسبوع الجاري بعد انتهاء أعمال التصحيح ورصد الدرجات.

ومن جهته، قال مصدر مطلع داخل مديرية التربية والتعليم بمحافظة الغربية، ان النتيجة من المزمع ظهورها في محافظة قنا، بداية الأسبوع المقبل، وتحديدًا يوم الإثنين القادم، عقب اعتمادها من قبل محافظ الغربية.

وفي هذا السياق، من المتوقع أن تعلن نتائج الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2023-2024، محافظة الغربية، خلال هذا الأسبوع، وذلك بمجرد الانتهاء من أعمال التصحيح والمراجعة ورصد الدرجات، ثم اعتمادها من قبل محافظ الغربية وإعلانها رسميًا، ربما اليوم السبت او غدًا الأحد.

الخطوة الأولى (1) وهي: زيارة البوابة الإلكترونية لمحافظة الغربية عبر الرابط من هنــــــــــــا.

الخطوة الثانية (2) وهي: علي الطالب/ة ادخال رقم الجلوس الخاص بك.

الخطوة الثالثة (3) وهي: علي الطالب/ة النقر على أيقونة “عرض النتيجة”.

الخطوة الرابعة (4) وهي: تظهر أمام الطالب/ة نتائج بكل وضوح.

ونتيجة الشهادة الإعدادية فى محافظة الغربية في الفصل الدراسي الثاني برقم الجلوس، ستكون متاحة عبر "الدستور"، حيث ينتظر الآلاف من طلاب وطالبات الصف الثالث الإعدادي بمحافظة الغربية الإعلان الرسمي عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم ثاني فى جميع الإدارات البالغ عددها 10 إدارات تعليمية، ولذلك سنقوم بتوفير جميع المعلومات والخطوات اللازمة من أجل المساهمة في سرعة الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية فى محافظة الغربية.

وفي سياق متصل، يستطيع طلاب وطالبات الصف الثالث الإعدادي بمحافظة المنوفية، الحصول على نتائج الفصل الدراسي الثاني لعام 2023-2024، وذلك من خلال البوابة الإلكترونية للمحافظة من خلال الرابط اضغط هنــــــــــــا .

توزيع درجات المواد في نتيجة الشهادة الإعدادية

وفي هذا الجانب، يستطيع الطلاب والطالبات الإطلاع علي توزيع درجات الترم الثاني 2023-2024، جاءت علي النحو التالي:

جاء توزيع درجات مادة اللغة العربية والخط والإملاء: 40 درجة.

كما جاء توزيع درجات مادة الدراسات الاجتماعية: 20 درجة.

بينما جاء توزيع مادة اللغة الإنجليزية: 30 درجة.

ويأتي توزيع درجات مادة العلوم: 20 درجة

وتوزيع درجات مادة الرياضيات: 30 درجة.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بالغربية الترم الثاني 2024

بعد اعتماد النتيجة رسميًا تنشر البوابة الرسمية لمحافظة الغربية نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2024 من خلال رابط النتيجة على الصفحة الرسمية للمحافظة بالخطوات التالية: