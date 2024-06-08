السبت 08 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فريد زهران لـ"الشاهد": كانت هناك دعوات بعد ثورة 25 يناير لتأسيس حزب يسارى

فريد زهران
فريد زهران

كشف فريد زهران، رئيس اتحاد الناشرين المصريين، ورئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، كواليس تأسيس الحزب، قائلًا: "أنا كنت ضمن مجموعة اسمها الحزب الاجتماعي الديمقراطي تحت التأسيس، وكنا عدة عشرات، عندما قامت الثورة نزلنا إلى الميدان وتفاعلنا مع المجموعات الموجودة فيه، وبدأ يوجد دعاوى لتأسيس أحزاب سياسية". 

وأضاف فريد زهران، خلال لقاءه ببرنامج "الشاهد" الذي يقدمه الدكتور محمد الباز، غبر فضائية extra news، من بين الدعاوى التي أطلقت، الدعوة لتأسيس حزب يساري كبير، وقد شاركت في هذه الدعوة وحضرتها، ووجدت أن الأمور لا تسير وفقًا للجهة التي أتصورها، وكنت أحد الذين دعوا لتأسيس الحزب، ومعي عبدالغفار شكر رحمه الله، ومدحت الزاهد، وإيمان عطية. 

وأوضح: "حدث لقاء واسع في نقابة التجاريين، لتأسيس حزب يساري كبير، وقد حضر المئات من الناس،  وأنا وقتها كنت مع فكرة إنشاء حزب يساري ديمقراطي واسع تحت مظلته تتواجد الاتجاهات اليسارية المختلفة على غرار حزب العمال الإنجليزي". 

الدكتور فريد زهران برنامج الشاهد الدكتور محمد الباز

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