السبت 08 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ظاهرة الطلاق العاطفى وأكذوبة العلاج بالطاقة على مائدة مكتبة مصر الجديدة.. اليوم

مكتبة مصر الجديدة
مكتبة مصر الجديدة

تنظم مكتبة مصر الجديدة العامة، في الخامسة من مساء اليوم السبت، ندوة تتناول ظاهرة الطلاق العاطفي وأكذوبة العلاج بالطاقة، يحاضر فيها الدكتور رامز طه، استشاري الطب النفسي وعلاج الإدمان.

تفاصيل أنشطة مكتبة مصر الجديدة اليوم

وفي اللقاء الذي تحتضنه مكتبة مصر الجديدة العامة، يناقش الدكتور رامز طه كيف أن الطلاق العاطفي أصبح ظاهرة فى معظم البيوت حاليًا، وهو حالة تباعد وانفصال بين زوجين يعيشان تحت سقف واحد، ويعانى الزوجين من الانعزال العاطفي وغياب الحب والتفاهم، وتصاب حياتهما بالبرود، ويعيش الزوجين في حالة اغتراب نفسي وجسدي.

كما تتطرق الأمسية إلى الدوافع وراء قبول هذه الحياة التي تخلو من أي اندماج نفسي وتتسم بخواء المشاعر والصمت المطبق، والحفاظ على الشقة للأطفال والحفاظ على الشكل الاجتماعي أمام العائلة.

كما تتناول الأمسية أهم أسباب الطلاق العاطفي، وتأتي في مقدمتها الضغوط المادية، والتقاليد العائلية التي تمنع الطلاق وتستهجنه، وغياب لغة الحوار بين الزوجين  ومهاراته، وعدم التعبير عن المشاعر،  كما تتطرق الأمسية إلى مدى تأثير الانفصال العاطفي على الأطفال.

كما يتناول الدكتور رامز طه، خلال الندوة، موضوع العلاج بالطاقة، مؤكدًا أنه أصبح صيحة جديدة تجذب كل من يهوى الثراء السريع، وهو مبنى على اعتقاد وثني بوجود طاقة حيوية تتدفق في جسم الإنسان Vital Energy، وأنها ترتكز  في منافذ أو عقد بطول جسم الإنسان، وأطلقوا عليها اسم "شاكرات"، واعتقدوا أن لكل "شاكرًا" رمز، وأن عدد هذه الشاكرات سبعة، وإنها تنتشر بطول محور الجسم، كما حددوا أن مركز الطاقة فى منتصف الشاكرات الرابعة والخامسة.

كما يدعي أصحاب هذه الصيحات أن هذه الشاكرات تلعب دورًا هامًا في الإدراك، هذه الفلسفة ظاهرها إيجابية وباطنها معتقدات وثنية وتغييب للعقول، وهي دعوات للاتكالية وهدم قيمة العلم والعمل، والاستغناء عن السعي والأخذ بالأسباب، والاجتهاد في إيجاد حلول واقعية للمشاكل، إضافة إلى إنها تؤدي لإبعاد الناس عن اللجوء لله وتفضيل الغرق في ظلمات الايحاء والوهم والخرافة.

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