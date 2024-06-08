خطوات الاستعلام عن نتيجة وظائف مصلحة الخبراء بوزارة العدل

كشف الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن طرق الاستعلام عن وظائف مصلحة الخبراء بوزارة العدل، موضحًا أن النتيجة متاحة الآن لجميع التخصصات التي كانت مطلوبة، وأن الامتحانات عقدت إلكترونيًا دون تدخل العنصر البشري، الأمر الذي يضمن الشفافية والنزاهة والموضوعية.

الاستعلام عن وظائف مصلحة الخبراء بوزارة العدل

وأوضح الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أن الاستعلام عن وظائف مصلحة الخبراء بوزارة العدل يتم من خلال الخطوات التالية:

- يجب الدخول على رابط بوابة الوظائف الحكومية.

- يتم الضغط على زر "استعلام".

- القيام بكتابة الرقم القومي.

- القيام بكتابة رقم التقديم.

- القيام بالضغط على زر "استعلام" ثم تظهر النتيجة.

تخصصات وظائف مصلحة الخبراء بوزارة العدل

وأوضح الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أن نتيجة القبول بجميع تخصصات مصلحة الخبراء بوزارة العدل تظهر على النحو التالي:

- معاون خبير حسابي.

- معاون خبير زراعي.

- معاون خبير هندسي بتخصصات مختلفة.