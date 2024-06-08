السبت 08 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

خطوات الاستعلام عن نتيجة وظائف مصلحة الخبراء بوزارة العدل

وزارة العدل
وزارة العدل

كشف الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن طرق الاستعلام عن وظائف مصلحة الخبراء بوزارة العدل، موضحًا أن النتيجة متاحة الآن لجميع التخصصات التي كانت مطلوبة، وأن الامتحانات عقدت إلكترونيًا دون تدخل العنصر البشري، الأمر الذي يضمن الشفافية والنزاهة والموضوعية.

الاستعلام عن وظائف مصلحة الخبراء بوزارة العدل

وأوضح الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أن الاستعلام عن وظائف مصلحة الخبراء بوزارة العدل يتم من خلال الخطوات التالية:

- يجب الدخول على رابط بوابة الوظائف الحكومية.

- يتم الضغط على زر "استعلام".

- القيام بكتابة الرقم القومي.

- القيام بكتابة رقم التقديم.

- القيام بالضغط على زر "استعلام" ثم تظهر النتيجة.

تخصصات وظائف مصلحة الخبراء بوزارة العدل

وأوضح الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أن نتيجة القبول بجميع تخصصات مصلحة الخبراء بوزارة العدل تظهر على النحو التالي:

- معاون خبير حسابي.

- معاون خبير زراعي.

- معاون خبير هندسي بتخصصات مختلفة.

وظائف وظائف مصلحة الخبراء وظائف وزارة العدل استعلام وظائف مصلحة الخبراء بوابة الوظائف الحكومية

الأكثر قراءة

رابط متاح| بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج 2024 نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية 2024 بالاسم ورقم الجلوس

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية الترم الثاني 2024 برقم الجلوس

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصرى السبت 8-6-2024 فى مصر

سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم السبت 8-6-2024

رابط شغال| نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بالاسم فقط جميع المحافظات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

بلينكن يا حبيبي.!

مدحت بشاى

البطريرك المصرى وشهادته الوطنية

صفاء النجار

معرض أبوظبى الدولى للكتاب «5»

ماجد حبته

احتفالات إنزال نورماندى!

محمد الراعي

منتخب حسام كسب الرهان رغم العراقيل ودلع النجوم

إبراهيم عبدالفتاح

الوحيدة فى ليلتها الأولى مع الحنين

محمد عبدالعزيز

مَن يُمثل الوزراء الجدد ويقدمهم للإعلام؟

حسين دعسة

بعيدا عن إيقاف الحرب.. الولايات المتحدة تفلس فى المعركة

صور

«الشقيانين في الشوارع».. أبطال تحت أشعة الشمس

منتدى حرف

ليلة الخميس.. «تريزيجيه جول» العريس أمام بوركينافاسو

محطة تل أبيب

المزيد

عاجل.. مجلس الحرب الإسرائيلى يوافق على خطة تستبدل حكم حماس فى غزة

عاجل.. حزب الله يستهدف مرابض مدفعية وجنود وآلية لإسرائيل بخربة ماعر وبركة ريشا

4 ملفات تهدد بإسقاط حكومة نتنياهو خلال أيام