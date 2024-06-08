خطوات ورابط التقديم لمرحلة رياض الأطفال فى الجيزة للعام الدراسى 2025/2024

تواصل مديرية التربية والتعليم بالجيزة، استقبال طلبات التقدم لمرحلة رياض الأطفال للمدارس الرسمية للغات والرسمية المتميزة للغات، إلكترونيًا، حتى يوم الأحد 30 يونيو 2024.

التقديم لمرحلة رياض الأطفال في الجيزة للعام الدراسي 2025/2024

ويمكن لأولياء الأمور بمحافظة الجيزة التقديم لأطفالهم بمرحلة رياض الأطفال، زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي لمديرية التربية والتعليم بالجيزة، من هنا، ثم الضغط على أيقونة "رياض الأطفال"، وملئ البيانات المطلوبة، علمًا بأن التقديم انطلق يوم السبت 1 يونيو 2024 ويستمر طوال شهر يونيو.

ونبهت مديرية التربية والتعليم بالجيزة على أن التسجيل يتم من خلال ولي الأمر وبشهادة الرقم القومي للطفل 14 رقمًا.

وأكدت ضرورة التأكد من إدخال الرقم القومي للطفل من واقع شهادة ميلاد إلكترونية بكل دقة حتى يتم حساب سن الطفل الفعلى في أول أكتوبر 2024 إلكترونيًا.

يُذكر أن وزارة التربية والتعليم، أكدت أنه يتم تنسيق الطلاب عن طريق المديريات التعليمية بكل محافظة طبقًا للكثافة بها وظروفها، وفور القبول المبدئي لملف الطالب بالمدرسة يتاح بيان الطفل لجميع منافذ الدفع لسداد المصروفات الدراسية المقررة.

وأشارت إلى أنه يمكن لولي الأمر متابعة نتيجة القبول المبدئي من خلال نفس موقع التقدم الإلكتروني، والتوجه للمدرسة لتسليم الملف الورقي الخاص بالطالب المقبول، ومتابعة موقف تسلم الملف للمدرسة (القبول النهائي) بعد انتهاء المدرسة من فحص الملف الورقي والتأكد من استيفائه.