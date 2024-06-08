السبت 08 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

خطوات ورابط التقديم لمرحلة رياض الأطفال فى الجيزة للعام الدراسى 2025/2024

رياض الأطفال
رياض الأطفال

تواصل مديرية التربية والتعليم بالجيزة، استقبال طلبات التقدم لمرحلة رياض الأطفال للمدارس الرسمية للغات والرسمية المتميزة للغات، إلكترونيًا، حتى يوم الأحد 30 يونيو 2024.

التقديم لمرحلة رياض الأطفال في الجيزة للعام الدراسي 2025/2024

ويمكن لأولياء الأمور بمحافظة الجيزة التقديم لأطفالهم بمرحلة رياض الأطفال، زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي لمديرية التربية والتعليم بالجيزة، من هنا، ثم الضغط على أيقونة "رياض الأطفال"، وملئ البيانات المطلوبة، علمًا بأن التقديم انطلق يوم السبت 1 يونيو 2024 ويستمر طوال شهر يونيو.

ونبهت مديرية التربية والتعليم بالجيزة على أن التسجيل يتم من خلال ولي الأمر وبشهادة الرقم القومي للطفل 14 رقمًا.

وأكدت ضرورة التأكد من إدخال الرقم القومي للطفل من واقع شهادة ميلاد إلكترونية بكل دقة حتى يتم حساب سن الطفل الفعلى في أول أكتوبر 2024 إلكترونيًا.

يُذكر أن وزارة التربية والتعليم، أكدت أنه يتم تنسيق الطلاب عن طريق المديريات التعليمية بكل محافظة طبقًا للكثافة بها وظروفها، وفور القبول المبدئي لملف الطالب بالمدرسة يتاح بيان الطفل لجميع منافذ الدفع لسداد المصروفات الدراسية المقررة.

وأشارت إلى أنه يمكن لولي الأمر متابعة نتيجة القبول المبدئي من خلال نفس موقع التقدم الإلكتروني، والتوجه للمدرسة لتسليم الملف الورقي الخاص بالطالب المقبول، ومتابعة موقف تسلم الملف للمدرسة (القبول النهائي) بعد انتهاء المدرسة من فحص الملف الورقي والتأكد من استيفائه. 

رياض الاطفال مديرية التربية والتعليم بالجيزة مرحلة رياض الأطفال المدارس الرسمية للغات الرقم القومي للطفل

الأكثر قراءة

رابط متاح| بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج 2024 نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية 2024 بالاسم ورقم الجلوس

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية الترم الثاني 2024 برقم الجلوس

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصرى السبت 8-6-2024 فى مصر

سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم السبت 8-6-2024

رابط شغال| نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بالاسم فقط جميع المحافظات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

بلينكن يا حبيبي.!

مدحت بشاى

البطريرك المصرى وشهادته الوطنية

صفاء النجار

معرض أبوظبى الدولى للكتاب «5»

ماجد حبته

احتفالات إنزال نورماندى!

محمد الراعي

منتخب حسام كسب الرهان رغم العراقيل ودلع النجوم

إبراهيم عبدالفتاح

الوحيدة فى ليلتها الأولى مع الحنين

محمد عبدالعزيز

مَن يُمثل الوزراء الجدد ويقدمهم للإعلام؟

حسين دعسة

بعيدا عن إيقاف الحرب.. الولايات المتحدة تفلس فى المعركة

صور

«الشقيانين في الشوارع».. أبطال تحت أشعة الشمس

منتدى حرف

ليلة الخميس.. «تريزيجيه جول» العريس أمام بوركينافاسو

محطة تل أبيب

المزيد

عاجل.. مجلس الحرب الإسرائيلى يوافق على خطة تستبدل حكم حماس فى غزة

عاجل.. حزب الله يستهدف مرابض مدفعية وجنود وآلية لإسرائيل بخربة ماعر وبركة ريشا

4 ملفات تهدد بإسقاط حكومة نتنياهو خلال أيام