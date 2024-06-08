أجندة الدستور الثقافية اليوم السبت 8-6-2024

إحياء ذكرى استشهاد المفكر فرج فودة، إحدى أمسيات اليوم السبت 8 يونيو 2024 والحاشدة بالفعاليات المتعددة عبر المراكز والمؤسسات الثقافية نرصدها لكم في أجندة الدستور الثقافية.

إحياء ذكرى استشهاد المفكر فرج فودة

تحيي الجمعية المصرية للتنوير، في السابعة مساء، ذكرى استشهاد المفكر فرج فودة، وذلك بمقر الجمعية الكائن في شارع أسما فهمي بمصر الجدديدة، ويشارك في الاحتفالية كل من الدكاترة، خالد منتصر، وعماد جاد، وكمال مغيث، ويديرها مهندس إسحاق حنا.

وضمن أجندة الدستور الثقافية، تعقد في السابعة مساء ببيت المعمار المصري، بيت علي لبيب بميدان القلعة، ندوة بعنوان “جدتي كانت إيطالية: هجرة النساء إلى مصر”، تلقيها د. فرانشيسكا كاماريري، المتخصصة في اللغات الأجنبية، وتأتي المحاضرة ضمن فعاليات برنامج "البوتقة"، بالتعاون مع الجمعية الخيرية الإيطالية، وترجمة د. مريم حسين بركة، المدرس المساعد بكلية الآداب قسم اللغة الإيطالية وآدابها جامعة حلوان.

في ذات السياق، يحتضن مركز إبداع قصر الأمير طاز بحي الخليفة، في السابعة مساء، لقاء جديدا لصالون نفرتيتي الثقافي، بعنوان “علي خطي العائلة المقدسة”، بمشاركة المهندس عادل الجندي، المنسق للمشروع القومي "مسار رحلة العائلة المقدسة في مصر". والدكتور أحمد عبدالحميد النمر، استشاري التراث والإحياء العمراني، والدكتور لؤي سعيد، مدير مركز الدراسات القبطية بمكتبة الإسكندرية.



الثقافة والإعلام والقانون من منظور حقوق الإنسان والمواطنة

وفي أجندة الدستور الثقافية، ينظم المجلس الأعلي للثقافة، بمقر المجلس القومي لحقوق الإنسان، الساعة 12 ظهرا، حلقة نقاشية بعنوان “الثقافة والإعلام والقانون من منظور حقوق الإنسان والمواطنة”، التي تنظمها لجنة ثقافة القانون والمواطنة وحقوق الإنسان بالمجلس الأعلي للثقافة.

وفي السابعة مساء، تنظم دار بيت الحكمة للثقافة، أمسية ثقافية لمناقشة الكتاب الصادر عنها تحت عنوان “ثقب المفتاح لا يري”.. عشرون شاعرة أمريكية حائزات على جائزتي نوبل وبوليتزر'' للمترجمة الدكتورة سارة حواس. ويناقش الكتاب الشاعر الكبير أحمد الشهاوي، والشاعر عاطف عبدالعزيز، ويدير الأمسية الروائي الشاب علي قطب.

افتتاح معرض الفنان عبدالسلام عيد

وفي السادسة مساء، يفتتح الدكتور وليد قانوش، رئيس قطاع الفنون التشكيلية، معرض الفنان الدكتور عبدالسلام عيد، وذلك بقاعة حامد عويس في رحاب متحف الفنون الجميلة بالإسكندرية، ويستمر المعرض حتى نهاية شهر يونيو 2024.

وفي أجندة الدستور الثقافية، يقام في الثامنة مساء، حفل فني لإحياء الذكرى التاسعة والعشرين لرحيل الشيخ إمام عيسي، الذي تنظمه جمعية الشيخ إمام للفنون والآداب، وذلك على مسرح الحياة بوسط القاهرة بحرم كنيسة سيدة الكرمل وبجوار محطة مترو ماسبيرو.

وفي العاشرة صباحا، يحتضن أتيليه القاهرة بمقره الكائن بشارع كريم الدولة من ميدان طلعت حرب، أعمال المؤتمر المشترك الثقافي بين مصر والعراق، والذي يعقد تحت عنوان “حضارات الموجة الأولى في عالم جديد”، والذي يأتي بمشاركة مصرية وعراقية وعربية كبيرة.

وفي الثامنة مساء، تستضيف مكتبة ببليوتك، أولي فعاليات منتدي نادي الكتاب العربي، ومناقشة لرواية ""مقامرة على شرف الليدي ميتسي" للكاتب أحمد مرسي. والذي يشارك في اللقاء، وتناقشه الكاتبة الناقدة دكتورة لنا عبدالرحمن.