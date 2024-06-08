السبت 08 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رئيس الأركان الإسرائيلى: مستعدون لأى تحرك على الشمال وأداء مهام إضافية

رئيس الأركان الإسرائيلي
رئيس الأركان الإسرائيلي

قال رئيس الأركان الإسرائيلي، إننا نتخذ القرارات بما يتوافق مع المستوى السياسي، ومستعدون لأي تحرك على الشمال وأداء مهام إضافية، وذلك وفقًا لخبر عاجل على قناة القاهرة الإخبارية.

وتواصل قوات الاحتلال شن مئات الغارات والقصف المدفعي وتنفيذ جرائم في مختلف أرجاء قطاع غزة، وارتكاب مجازر دامية ضد المدنيين، وتنفيذ جرائم مروعة في مناطق التوغل، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 90 % من السكان.

ودمَّرت طائرات الاحتلال الإسرائيلي مربعات سكنية كاملة فى قطاع غزة، ضمن سياسة التدمير الشاملة التي ينتهجها الاحتلال في عدوانه المستمر على قطاع غزة.

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