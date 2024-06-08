السبت 08 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بمشاركة بيرسى تاو.. جنوب أفريقيا تفرض التعادل الإيجابى على نيجيريا فى تصفيات المونديال

منتخب جنوب إفريقيا
منتخب جنوب إفريقيا

فرض منتخب جنوب أفريقيا التعادل الإيجابي على نظيره النيجيري بهدف لكل منتخب في المباراة التي جمعت المنتخبين في الجولة الثالثة من دور المجموعات بتصفيات كأس العالم 2026.

وأقيمت المباراة بين منتخبي جنوب أفريقيا ونيجيريا على أرضية ملعب "جودسويل أكبابيو" الدولي في إطار منافسات الجولة الثالثة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لمونديال 2026.

تقدم ثيمبا زواني لصالح منتخب جنوب أفريقيا في الدقيقة 29 بعدما استلم الكرة داخل منطقة الجزاء قبل أن يراوغ أكثر من لاعب ثم سدد الكرة أرضية على يسار حارس منتخب نيجيريا.

وشهدت المباراة مشاركة بيرسي تاو جناح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي من بداية المباراة وحتى الدقيقة 79 قبل أن يتم استبداله ويشارك ثابيلو مورينا بدلًا منه.

وقدم تاو أداء جيد في الشوط الأول لكن تراجع مستواه الفني والبدني في الشوط الثاني، وأهدر فرصة محققة لصالح منتخب بلاده.

وأدرك منتخب نيجيريا التعادل في الدقيقة 46 عن طريق فيسايو باشيرو ليحصد كل فريق نقطة واحدة في ترتيب المجموعة الثالثة من التصفيات.

وضمت قائمة منتخب جنوب أفريقيا 23 لاعبًا وهم:

حراس المرمى: رونوين ويليامز (ماميلودي صن داونز)- ريكاردو جوس (سوبر سبورت يونايتد) - فيلي موثوا (أمازولو)

خط الدفاع: نيكو موبي (سيخوخون يونايتد) - ثابيلو مورينا (ماميلودي صن داونز) - نكوسيناثي سيبيسي (أورلاندو بيراتس) - أوبري موديبا (ماميلودي صن داونز) - موثوبي مفالا (ماميلودي صن داونز) - خوليسو موداو (ماميلودي صن داونز) - سيابونجا نجيزانا (ستيوا بوخارست الروماني) - جرانت كيكانا (ماميلودي صن داونز)

خط الوسط: تيبوهو موكوينا (ماميلودي صن داونز) - جايدن آدمز (ستيلينبوش إف سي) - باثوسي أوباس (ماميلودي صن داونز) - سفيفيلو سيثولي (تونديلا البرتغالي)

خط الهجوم: ثيمبا زواني (ماميلودي صن داونز) - أوسوين أبوليس (بولوكوان سيتي) - باتريك ماسوانجاني (أورلاندو بيراتس) - إقرام راينرز (ستيلينبوش إف سي) - إلياس موكوانا (سيخوخون يونايتد) - لايل فوستر (بيرنلي الإنجليزي) - بيرسي تاو (الأهلي المصري) - ريليبوهيلي موفوكينج (أورلاندو بيراتس)
 

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