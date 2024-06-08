هالة خليل: نفكر فى عمل جزء ثاني من "أحلى الأوقات".. وأرغب في عودة حنان ترك

قالت المخرجة هالة خليل، إنها كانت خائفة في بداية حياتها الفنية من ألا تحقق حلمها في أن تكون مخرجة سينمائية، معبرة:" كنت بعمل مسلسل كوميدي اسمه شباب أونلاين، وكنت خايفة جدا إني ماكنش مخرجة سينما".

“أحلى الأوقات”



وأكدت المخرجة هالة خليل، خلال لقائها ببرنامج “معكم” مع الإعلامية منى الشاذلي، المذاع عبر فضائية “سي بي سي”،:"كنت خايفة اخلف وانشغل ومابقاش مخرجة سينما ولكن الحمد الله رزقني الله بابني".

متابعة العمل الفني منذ البداية

وتابعت:" بذلت مجهود كبير جدًا في فيلم أحلىى الاوقات، وكنت متابعة كتابة السيناريو منذ البداية".

واستطردت:" أي فيلم بكتبه بيكون نايع من تجربة، وفيلم أحلى الأوقات كان له مرجع مؤثر في شخصيتي، أنا بدأت التفكير في عمل جزء ثاني من أحلى الأوقات، وحريصة على إعادة حنان ترك مرة ثانية للعمل الفني من خلال هذا العمل".