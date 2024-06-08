السبت 08 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بحضور سفيرا فنزويلا والدومينيكان..

الكيلانى تشهد احتفالية رحلة "العائلة المقدسة" وتوجه بإعادة العرض بمسارح قصور الثقافة

الاحتفال بدخول العائلة
الاحتفال بدخول العائلة المقدسة الى مصر

احتفاءً بذكرى دخول "العائلة المقدسة" إلى مصر، شهدت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزير الثقافة، احتفالية الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة عمرو البسيوني، برحلة "العائلة المقدسة"، على مسرح السامر بالعجوزة، بحضور الكاتب محمد عبد الحافظ ناصف، نائب رئيس الهيئة، الفنان تامر عبد المنعم، رئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية، والسفير وليمار أوماربارينتوس فرنانديس، سفير جمهورية فنزويلا بالقاهرة، والسفيرة إيست رومان مالدونادو، سفيرة جمهورية الدومينيكان بالقاهرة.

 

وفي كلمتها، قالت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، "هنا مصر"، حيث الحضارة والتاريخ، نحتفل نحن المصريون هذا الشهر  برحلة "العائلة المقدسة"، هذا الحدث التاريخي والديني المهم،  حيث لجأت "العائلة المقدسة" الي مصر هربًا من بطش الظلم، ومكثت بمصر أربع سنوات، إلا شهرًا، تحدد خلالهم مسارها.

 

 وأكدت وزيرة الثقافة، أن الرحلة أضافت إلى مصر تاريخًا فوق التاريخ، وبركة، حيث أصبحت مصر ملجأً آمنًا للعائلة المقدسة.

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وأوضحت الدكتورة نيفين الكيلاني، أنه لقيمة الرحلة التاريخي والديني، جاء اهتمام الدولة المصرية ممثلة في وزارة الثقافة، لتسجيل ملف لتوثيق وتسجيل الممارسات والاحتفالات الشعبية المرتبطة برحلتهم في مصر على القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي لليونسكو.


وأشادت وزيرة الثقافة، بالعرض وأبطاله، وأكدت على تقديم كافة أوجه الدعم الفني له، ووجهت بإعادة عرضه بمسارح قصور الثقافة بالمحافظات.

 

وفي كلمته، أكد عمرو البسيوني، أن هذا الحفل  تقدمه الهيئة، احتفاءً بذكرى رحلة العائلة المقدسة إلى مصر، هذه المناسبة العزيزة علينا جميعًا، والتي شرفت بها مصرنا الغالية أرض المحبة والسلام والتاريخ العظيم ومهد الأديان وملتقاها. 

 

وأوضح البسيوني، أنه في سياق برامج احتفالات وزارة الثقافة، بذكرى دخول العائلة المقدسة إلى مصر هذا العام، أعدت هيئة قصور الثقافة، برنامجًا مميزًا للاحتفال بهذه المناسبة، ندشنه بهذا الحفل الفني، والمعرض المصاحب له، ولا يقتصر برنامج الاحتفالات على الجانب الفني، ولكن يتسع ليشمل الجانب البحثي لمسار الرحلة، عبر توثيق الحكايات الخاصة بها في عدة محافظات، من خلال أطلس المأثورات الشعبية.

 

استهلت الفعاليات بالسلام الوطني، أعقبه أوبريت استعراضي بعنوان "مصر فى قلب الله" لفرقة كورال "أغابي" الكنائسي، بقيادة أماني فوزي، يتناول رحلة العائلة المقدسة بدءًا من دخولها مصر "سيناء"،  وصولًا بأرض الصعيد، ثم العودة إلى فلسطين، ويتضمن ترانيم " البلد دي، العيلة الملكية، مصر فى قلب الله، يا أبائى رهبان البرية، عطيتك حلوة"، تأليف مينا مجدى، ألحان ماريو صموئيل، مينا ميلاد، مينا حليم، إخراج عصام عاطف، فكرة وإنتاج فريق كورال أغابى.

 

كما تضمنت الفعاليات، افتتاح معرض فنون تشكيلية عن مسار رحلة العائلة المقدسة، شارك فيه عدد من الفنانين من ذوي القدرات الخاصة، وطلاب وخريجي معهد الدارسات القبطية.

الاحتفال بدخول العائلة المقدسة الى مصر
الاحتفال بدخول العائلة المقدسة الى مصر
الاحتفال بدخول العائلة المقدسة الى مصر
الاحتفال بدخول العائلة المقدسة الى مصر
الاحتفال بدخول العائلة المقدسة الى مصر
الاحتفال بدخول العائلة المقدسة الى مصر
الاحتفال بدخول العائلة المقدسة الى مصر
الاحتفال بدخول العائلة المقدسة الى مصر
الاحتفال بدخول العائلة المقدسة الى مصر
الاحتفال بدخول العائلة المقدسة الى مصر
ذكري دخول العائلة المقدسة نيفين الكيلاني احتفالية الهيئة العامة لقصور الثقافة عمرو البسيوني مسرح السامر بالعجوزة الكاتب محمد عبد الحافظ ناصف

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