السبت 08 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بعد إدراجها فى القائمة السوداء للدول التى تلحق الأذى بالأطفال.. ما موقف إسرائيل من قرار الأمم المتحدة؟

الأمم المتحدة
الأمم المتحدة

أوضح الدكتور ماهر الصافي، المحلل السياسي الفلسطيني، على إدراج إسرائيل في القائمة السوداء للدول التي تلحق الأذى بالأطفال، قائلًا: "إن ما تقوم به إسرائيل جعلها في وضع صعب جدًا لما ترتكبه من جرائم في قطاع غزة وحرب الابادة الجماعية التي تمارسه إسرائيل في حق الفلسطينيين". 

وأضاف الدكتور ماهر الصافي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة" الذي تقدمه الإعلامية هدير أبو زيد، عبر القناة الأولى المصرية، أن قرار الأمم المتحدة بإدراج إسرائيل في القائمة السوداء للدول التي تلحق الأذى بالأطفال، من شأنه أن يعزز القرارات السابقة التي اتخذت ضد إسرائيل والتي لم تنفذ بعد".

وأوضح أن المشكلة تكمن في تنفيذ القرار وليس في اتخاذه، لافتًا إلى أن اتخاذ القرار سهل، لكن ما نشاهده من تغير مواقف غربية وأوروبية وبعد اعتراف دول أسبانيا وأيرلندا والنرويج بالإضافة إلى العديد من الدول التي ستعترف في الأيام القادمة بإسرائيل، وبالتالي فإن الصورة الذهنية للعالم تجاه إسرائيل قد تغيرت، إسرائيل الآن أصبحت في القائمة السوداء وأصبحت  في محكمة العدل الدولية وأصبحت مستهدفة سياسيًا ودبلوماسيًا، وبالتالي لن يبقى إلا التنفيذ". 

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