إنشاء خريطة زراعية رقمية للوادى الجديد

التقت حنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد، وفد مؤسسة مُحبي مصر السلام، وشركة باراديس للاستشارات والحلول المتكاملة بحضور المستشار هاني عزيز رئيس المؤسسة، والسيد عماد عزيز رئيس مجلس إدارة الشركة،

وذلك لبحث التعاون في مجال تنفيد خريطة زراعية رقمية للمحافظة.

وأشارت نائب المحافظ إلى أن الخريطة المُزعم تنفيذها تهدف إلى توفير دراسات الجدوى وحصر الأراضي الصالحة للزراعة بنطاق المحافظة، وتحديد أنسب الزراعات و المحاصيل الممكن زراعتها و التي من شأنها تعظيم مناخ الاستثمار الزراعي بالمحافظة. كما بحثت خلال اللقاء خطة ميكنة الصناديق الاستثمارية التابعة للمحافظة بما يسهم في تطوير آلية العمل، وحوكمة مواردها ورفع كفاءة الكوادر البشرية العاملة بها.



وكانت نائب محافظ الوادى الجديد عقدت ايضا اجتماعََا مع مسئولي شركة إيزري شمال أفريقيا بحضور المهندس حاسم حميدة المدير التنفيذي للشركة، ولفيف من قيادات الشركة. وذلك لبحث مشروعات التطوير الجارية بين المحافظة والشركة.

وأكدت أن الاجتماع تناول إنشاء مركز معلومات لشبكات المرافق على مستوى المحافظة تضم خريطة رقمية لكافة شبكات المرافق ( مياه - كهرباء - صرف صحي - غاز طبيعي)، وذلك في إطار خطة المحافظة للتحول الرقمي وميكنة الخدمات الحكومية وتطوير نظم المعلومات الجغرافية.

كما بحثت خلال الاجتماع بدء تنفيذ واستكمال المرحلة الثانية من البوابة الجغرافية للمحافظة والتي تشمل إنشاء تطبيق " واحة" والذي يضم دليل لأهم المعالم السياحية والأثرية بالمحافظة.

نائب محافظ الوادي الجديد تبحث إنشاء مركز معلومات لشبكات المرافق

عقدت الدكتور حنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد، اليوم، اجتماعََا مع مسئولي شركة إيزري شمال أفريقيا بحضور المهندس حاسم حميدة المدير التنفيذي للشركة، ولفيف من قيادات الشركة. وذلك لبحث مشروعات التطوير الجارية بين المحافظة والشركة.

وأكدت نائب المحافظ أن الاجتماع تناول إنشاء مركز معلومات لشبكات المرافق على مستوى المحافظة تضم خريطة رقمية لكافة شبكات المرافق ( مياه - كهرباء - صرف صحي - غاز طبيعي)، وذلك في إطار خطة المحافظة للتحول الرقمي وميكنة الخدمات الحكومية وتطوير نظم المعلومات الجغرافية.

كما بحثت خلال الاجتماع بدء تنفيذ واستكمال المرحلة الثانية من البوابة الجغرافية للمحافظة والتي تشمل إنشاء تطبيق " واحة" والذي يضم دليل لأهم المعالم السياحية والأثرية بالمحافظة.