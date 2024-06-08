وزيرة الثقافة تنعى نادر عدلى: فقدنا اسما عظيما فى النقد الفنى

نعت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، الناقد الفني نادر عدلي، الذي وافته المنية اليوم الجمعة، عن عمر يناهز 71 عامًا.

وقالت وزيرة الثقافة: "فقدنا اليوم اسمًا عظيمًا في عالم النقد الفني، كاتبًا مبدعًا ومعلمًا لأجيال من الصحفيين والنقاد"، داعية الله أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم ذويه الصبر.

أبرز إسهامات الناقد الراحل نادر عدلي

الناقد نادر عدلي، عضو الجمعية العمومية ومجلس إدارة الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما لسنوات منذ منتصف التسعينات من القرن الماضي حتي عام 2013، كما تولي رئاسة مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط دورة 2011، الرئيس الأسبق لقسم الفن والثقافة بمجلة نصف الدنيا وقت صدورها.

كما ترأس تحرير النشرة اليومية للمهرجان عدة سنوات وتم تكريمه في احتفالات الجمعية بالعيد الأربعين لتأسيسها والعيد الخامس والأربعين، وتم تكريمه منذ أيام في احتفالات الجمعية باليوبيل الذهبي.

وأصدر الناقد الراحل نادر عدلي العديد من الكتب والدراسات عن المخرجين فطين عبدالوهاب وكمال الشيخ ومحمد عبدالعزيز ويوسف شاهين ونجيب محفوظ، كما شارك في لجان التحكيم في العديد من المهرجانات.

واحتفل الراحل بعيد ميلاده الحادي والسبعين منذ عدة أيام، وكان الفقيد دمث الخلق محبوبًا من كل زملائه، وتميز بحواراته الجميلة مع نجوم السينما والفن.