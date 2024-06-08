الجمعة 07 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

وزيرة الثقافة تنعى نادر عدلى: فقدنا اسما عظيما فى النقد الفنى

نادر عدلي
نادر عدلي

نعت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، الناقد الفني نادر عدلي، الذي وافته المنية اليوم الجمعة، عن عمر يناهز 71 عامًا.

وقالت وزيرة الثقافة: "فقدنا اليوم اسمًا عظيمًا في عالم النقد الفني، كاتبًا مبدعًا ومعلمًا لأجيال من الصحفيين والنقاد"، داعية الله أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم ذويه الصبر.

أبرز إسهامات الناقد الراحل نادر عدلي 

الناقد نادر عدلي، عضو الجمعية العمومية ومجلس إدارة الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما لسنوات منذ منتصف التسعينات من القرن الماضي حتي عام 2013، كما تولي رئاسة مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط دورة 2011، الرئيس الأسبق لقسم الفن والثقافة بمجلة نصف الدنيا وقت صدورها. 

كما ترأس تحرير النشرة اليومية للمهرجان عدة سنوات وتم تكريمه في احتفالات الجمعية بالعيد الأربعين لتأسيسها والعيد الخامس والأربعين، وتم تكريمه منذ أيام في احتفالات الجمعية باليوبيل الذهبي.

"القومى للمسرح" ينعى والدة وزيرة الثقافة د. نيفين الكيلانى

 وأصدر الناقد الراحل نادر عدلي العديد من  الكتب والدراسات عن المخرجين فطين عبدالوهاب وكمال الشيخ ومحمد عبدالعزيز ويوسف شاهين ونجيب محفوظ، كما شارك في لجان التحكيم في العديد من المهرجانات.

واحتفل الراحل بعيد ميلاده الحادي والسبعين منذ عدة أيام، وكان الفقيد دمث الخلق محبوبًا من كل زملائه، وتميز بحواراته الجميلة مع نجوم السينما والفن.

الدكتورة نيفين الكيلاني الناقد الفني نادر عدلي رئيس مهرجان الاسكندرية السينمائي رئيس قسم الفن بمجلة نصف الدينا معلم ا لأجيال من الصحفيين والنقاد

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