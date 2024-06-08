السبت 08 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عاجل.. الإحتلال الإسرائيلى يقتحم يعبد وعرابة فى جنين الفلسطينية

الإحتلال الإسرائيلى
الإحتلال الإسرائيلى

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء أمس الجمعة، بلدتي عرابة ويعبد في محافظة جنين، واعتدت بالضرب على شاب.

 

وقالت مصادر أمنية ومحلية لوكالة"وفا" الفلسطينية، إن قوات الاحتلال اقتحمت البلدتين، واندلعت مواجهات في يعبد أطلق خلالها الجنود الرصاص الحي صوب المواطنين ومنازلهم.

 

واعتدى جنود الاحتلال بالضرب المبرح على الشاب سلطان بلال الشلبي وتم نقله إلى قسم الطوارئ في عرابة، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

 

كما نصبت قوات الاحتلال حاجزا عسكريا على الشارع الرئيسي بين البلدتين.

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