السبت 08 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عمرو بصيلة لـ"مانشيت": نسعى دائما لاعتماد مدارس الذكاء الاصطناعي فى مصر دوليًّا

الدكتور عمرو بصيلة
الدكتور عمرو بصيلة

حرص الإعلامي جابر القرموطي، مقدم برنامج “مانشيت”، المذاع عبر فضائية "سي بي “سي”، على إجراء جولة تفقدية مرتديا الزي المدرسي داخل مدرسة "ابدأ" للذكاء الاصطناعي في مدينة بدر.

 

الذكاء الاصطناعي 

وقال الدكتور عمرو بصيلة، رئيس الإدراة المركزية لتطوير التعليم الفني، خلال هذه الدولة التفقدية لبرنامج “مانشيت”، إن الوزارة تسعى دائما لاعتماد مدارس الذكاء الاصطناعي في مصر دوليًّا، وقريبًا سنُصدِّر عمالة لألمانيا، متابعا أن الدولة المصرية تولي اهتماما كبيرا بالتعليم الفني.

الارتقاء بالطلاب 

وأشار إلى، أن الذكاء الاصطناعي من أهم المجالات التي نهتم بها، ونضع لها كل شيء ممكن؛ من أجل الارتقاء بالطلاب.

وحرص الإعلامي جابر القرموطي، على الحديث مع طلاب هذه المدرسة، واللذين عبروا عن مدى تأقلهم على مناهج وأنشطة المدرسة.

جابر القرموطي مانشيت عمرو بصيلة الذكاء الاصطناعي بمدينة بدر سي بي سي

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