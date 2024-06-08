منتخب ألمانيا يقلب الطاولة على اليونان فى آخر استعداداته لـ يورو 2024

تمكن منتخب ألمانيا من قلب الطاولة على نظيره اليوناني في المباراة الودية، التي جمعت المنتخبين استعدادًا لبطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2024".

منتخب اليونان كان صاحب المبادرة مفتتحًا التسجيل في الدقيقة 33 عن طريق يورجوس ماسوراس.

واستطاع كاي هافيرتز أن يسجل هدف التعادل لمنتخب ألمانيا في الدقيقة 55 من عمر المباراة.

وقبل انتهاء المباراة، تمكن باكسال جروس من تسجيل هدف الانتصار في الدقيقة 55 من عمر المباراة.

ويستهل منتخب ألمانيا مشواره في بطولة يورو 2024 يوم الجمعة المقبل بمواجهة منتخب اسكتلندا في المباراة الافتتاحية.

على صعيد آخر، أعلن يوليان ناجلسمان، المدير الفني لمنتخب ألمانيا، قائمة فريقه النهائية التي تستعد لخوض بطولة يورو 2024.

وشهدت القائمة النهائية تواجد 26 لاعبًا بينهم 21 لاعبًا من الدوري الألماني و6 لاعبين من خارج البوندسليجا بواقع 4 لاعبين من الليجا الإسبانية ولاعبان من البريميرليج.

وضمت قائمة منتخب ألمانيا كلًا من:

حراسة المرمى: مانويل نوير (بايرن ميونيخ) - مارك تير شتيجن (برشلونة) - أوليفر باومان (هوفنهايم)

خط الدفاع: والديمار أنتون (شتوتجارت) - بينجامين هينريش (لايبزيج) - جوشوا كيميش (بايرن ميونيخ) - روبن كوخ (اينتراخت فرانكفورت) - ماكسيميليان ميتلشتيت (شتوتجارت) - ديفيد راوم (لايبزيج) - أنطونيو روديجر (ريال مدريد) - نيكو شلوتربيك (بوروسيا دورتموند) - جوناثان تاه (باير ليفركوزن)

خط الوسط: روبرت أندريش (باير ليفركوزن) - كريس فيهريش ( شتوتجارت) - باسكال جروس (برايتون) - إلكاي جوندوجان (برشلونة) توني كروس (ريال مدريد) - جمال موسيالا (بايرن ميونيخ) - ألكسندر بابلوفيتش (بايرن ميونيخ) - ليروي ساني (بايرن ميونيخ) - فلوريان فيرتز (باير ليفركوزن)

خط الهجوم: نيوكلاس فولكروج (بوروسيا دورتموند) - كاي هافيرتز (أرسنال) توماس مولر (بايرن ميونيخ) - دينيز أونديف (شتوتجارت) - ماكسيميليان بيير (هوفنهايم)

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