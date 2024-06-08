مقتل 19 شخصا بينهم طفلان فى قصف أوكرانى على خيرسون

أفاد حاكم مقاطعة خيرسون فلاديمير سالدو بمقتل 19 شخصا بينهم طفلان وإصابة 5 آخرين فى قصف شنته القوات الأوكرانية على قرية سادوفوى فى منطقة جولوبريستانسكى بالمقاطعة، بحسب "روسيا اليوم".

وأشار حاكم المقاطعة إلى أن خدمات الطوارئ تعمل فى مكان الاستهداف ويتم تقديم المساعدة للجرحى، مضيفا أنه فى وقت القصف، "كان هناك عدد كبير من الزوار والموظفين فى متجر القرية".

وكانت قد شنت القوات المسلحة الأوكرانية صباح أمس الجمعة هجمات صاروخية على أهداف مدنية فى جمهورية لوغانسك الشعبية، باستخدام خمسة صواريخ من طراز "أتاكمس" أمريكية الصنع تم إسقاط أربعة منها.

ونتيجة للضربة الصاروخية انهار مدخل مبنى سكنى ما أسفر عن مقتل 4 أشخاص وإصابة 43 آخرين بينهم أربعة أطفال.

وتستهدف القوات الأوكرانية بشكل شبه يومي، البنى التحتية والمدنيين فى جمهوريتى لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين ومقاطعتى زابوروجيه وخيرسون، متبعة أساليب إرهابية، بدعم من قوات حلف الناتو.