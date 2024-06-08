فريد زهران لـ"الشاهد": بعض قيادات الإخوان لم يعارضوا فكرة التوريث قبل 25 يناير

قال فريد زهران، رئيس اتحاد الناشرين المصريين ورئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إن الشعب المصري هو من صنع ثورة 25 يناير، من خلال دعوة الجماعات الشبابية هذا اليوم، مؤكدًا أن جماعة الإخوان لم ينزلوا في بداية الأمر



وأضاف "زهران"، خلال حوار خاص مع الإعلامى الدكتور محمد الباز، فى برنامج "الشاهد" عبر قناة "إكسترا نيوز"، من صنع ثورة 25 يناير هو الشعب المصري، والإخوان في التحرير ليس تنظيم بالمعاني السياسي الحداثي التقليدي البسيط، والذ يكون عبارة عن بضعة الآف من المواطنين، يلتف حولهم أضعاف المواطنين الآخرين وهذا هو تكوين الحزب السياسي، ولكن الإخوان، ليس الأقرب من هذا النموذج هم أقرب لنوذج الطائفة، أي طائفة " يتزوجون مع بعض يتاجروا مع بعض لديهم ما هو أكثر من إتفاق على برنامج وتوجه سياسي"، ممكن أن نقول أنهم مذهب، وبالتالي المواطنين اللي نزلوا في 25 يناير مكنوش كدا، فكانوا جماعات أمثال الجمعية الوطنية للتغيير وحملة البرادعي

ودعا 6 أبريل وغيرهم من المجموعات الشبابية لديها جمهور ولكنها ليس أحزاب سياسية متبلورة ولديها رؤية، فكانت أقرب للتظيمات الحداثية ويمكن أن نقول أنها أيضًا أقرب ما تكون للجماعات الاحتجاجية، بمعنى أن الحركة الاحتجاجية مرتبطة بمهمة مُلحة محددة، ومطالبة جزئية معينة، هذه الجماعات هي اللي دعت وحشدت المواطنيين إلي 25 يناير والميدان، وكان لها أيضًا سابقات في دعوى أخرى مماثلة وحققت من خلالها نجاحات أو إخفاقات".

وواصل:"وفي بداية 25 يناير، الإخوان لم يستجيبوا لدعوات النزول للميدان، وبداؤوا بعد فترة يؤيدوه الامرعلى استحياء، لأنهم كانوا قبل شهور من دعوات 25 يناير كان هناك تليمحات موافقتهم وتأيدهم على ترشيح جمال مبارك للحكم، وكان هناك حديث شهير لـ " محمد مرسي" يتحدث عن انتخابات البرلمان 2010، عن إخلاء دوائر معينة للرموز الوطنية مثل " زكريا عزمي" في ذلك الوقت، وهذا يدلد أن الإخوان قبل 25 مكنوش ضدد النظام ولكن كانوا بيعارضوا النظام ولكن ليس في موقف الضدد أي موقف "المناوئ والمتعاون"ودخلين في ثفقات موجودين في البرلمان بنسب كبيرة فكان في أحد المجالس في عصر "مبارك" كان هناك 84 نائب إخواني".