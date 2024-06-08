استطلاع: أغلبية الإسرائيليين يؤيدون صفقة الرهائن المقدمة من بايدن

كشف استطلاع حديث أجراه مانو جيفا ومعهد ميدغام، ونشرته "أولبان شيشي" على القناة 12، أن غالبية الجمهور الإسرائيلي يؤيد صفقة الرهائن التي اقترحها الرئيس الأمريكي جو بايدن.

يشير الاستطلاع أيضًا إلى أن ثلث الناخبين في كتلة نتنياهو يعتقدون أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تحركه اعتبارات سياسية فيما يتعلق بالرهائن.

وبحسب الاستطلاع، يعتقد 56% من المستطلعين أن إسرائيل يجب أن توافق على صفقة الرهائن، بينما يعارضها 24%، و20% لم يقرروا بعد.



ويظهر الاستطلاع أن 56% من المستطلعين يعتقدون أن الدوافع الأساسية لرئيس الوزراء نتنياهو في مفاوضات الرهائن هي سياسية، في حين يعتقد 30% أن اعتباراته حقيقية، ويشارك في هذا الشعور ثلث ناخبي كتلة نتنياهو.