السبت 08 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الأمين العام للأمم المتحدة يغيب عن قمة السلام بشأن أوكرانيا فى سويسرا

جوتيريش
جوتيريش

قال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، أمس الجمعة خلال مؤتمر صحفي، إن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش لن يحضر القمة العالمية حول صيغة السلام في أوكرانيا في سويسرا الأسبوع المقبل.

 

ومن المقرر أن تعقد قمة السلام في بورجنستوك يومي 15 و16 يونيو، وتأمل أوكرانيا أن يتناول الحدث، العديد من المجالات الرئيسية، مثل أمن الطاقة، وتبادل الأسرى، وعودة الأطفال المختطفين، والأمن الغذائي العالمي.

 

ولدى سؤاله عن قائمة رحلات “جوتيريش” المقررة الأسبوع المقبل، قال دوجاريك: إن الأمين العام للأمم المتحدة لن يذهب إلى القمة.

 

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة "أعتقد أننا قلنا إن الأمم المتحدة ستكون ممثلة على المستوى المناسب، وتم إبلاغ جميع الأطراف المنظمة للقمة".

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