الجمعة 07 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

النفط يتراجع بفعل انحسار توقعات خفض الفائدة الأمريكية

النفط
النفط

تراجعت أسعار النفط، أمس الجمعة، لتسجل ثالث خسارة أسبوعية على التوالي، في وقت يوازن فيه المستثمرون بين تطمينات من أوبك وأحدث بيانات عن الوظائف الأمريكية التي تؤثر على التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سيخفض أسعار الفائدة قريبًا.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 25 سنتًا إلى 79.62 دولار للبرميل عند التسوية، كما انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي سنتين إلى 75.53 دولار عند التسوية.

وأظهرت بيانات أن نمو الوظائف في الولايات المتحدة تسارع أكثر بكثير من المتوقع في مايو، مما أبقى الاحتياطي الفيدرالي على مسار إرجاء البدء في خفض أسعار الفائدة حتى سبتمبر على أقرب تقدير.

ومضى البنك المركزي الأوروبي قدمًا في أول خفض لأسعار الفائدة منذ 2019 أمس الخميس، على الرغم من التوقعات التي تتزايد ضبابية عن التضخم.

وقد يؤدي ارتفاع كلفة الاقتراض إلى إبطاء النشاط الاقتصادي وخفض الطلب على النفط.

وقال أندرو ليبو رئيس شركة "ليبو أويل أسوسيتس": "يشي تقرير الوظائف إلى استمرار ارتفاع الفائدة لفترة أطول، وينال هذا من الحماس في سوق النفط".

وارتفع الدولار 0.8 بالمئة إلى أعلى مستوى في أكثر من أسبوع بعد وقت قصير من صدور تقرير الوظائف.

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