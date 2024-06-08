السبت 08 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اللواء محيى نوح: أهالى سيناء لعبوا دورًا هامًا فى مساندة الجيش المصرى فى معركة رأس العش

اللواء محيي نوح
اللواء محيي نوح

قال اللواء محيي نوح، بطل معركة رأس العش وأحد أبطال أكتوبر 1973، إن أهالي سيناء لعبوا دورًا هامًا في مساندة الجيش المصري في معركة رأس العش، مؤكدًا أن أهالي سيناء لهم مواقفهم الداعمة عبر التاريخ للجيش المصري.

وأضاف اللواء محيي نوح، خلال لقاءه ببرنامج "حقائق وأسرار" الذي يقدم الإعلامي مصطفى بكري، عبر قناة صدى البلد، أن عمليات الإغارة والكمائن كانت مستمرة قبل حرب أكتوبر، معقبًا:" أبناء قبائل سيناء -السواركة، مزينة، الترابين- كانت تساعدنا في العمليات العسكرية ضد العدو، كما كان العديد من أبناء القبائل في سيناء يخرجون معنا في صحراء سيناء لمساندتنا، أبناء القبائل كانوا مع الجنود جنبًا إلى جنب".

وأوضح أن التدريب الشاق في وقت السلم وفّر كثيرًا من ساعات الحرب وهو ما أدى للنصر العظيم في أكتوبر.

كما حكى اللواء محيي نوح تفاصيل لقاءه بالزعيم الراحل جمال عبدالناصر، قائلًا: "التقيت بالرئيس جمال عبد الناصر وحكيت له كل ما ننفذه في العمليات على العدو الإسرائيلي، وطالبت بالمشاركة في العمليات الحربية خلال إصابتي، وأوصى الرئيس عبد الناصر بتوفير كل ما يلزم لنا، عندما كان قائدنا إبراهيم الرفاعي".

معركة رأس العش اللواء محيي نوح أبناء قبائل سيناء

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