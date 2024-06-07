فريد زهران لـ"الشاهد": ثورة 25 يناير كشفت حجم الفراغ السياسى المروع

قال فريد زهران، رئيس اتحاد الناشرين المصريين ورئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إن ثورة 25 يناير كشفت حجم الفراغ السياسي المروع ولم تكن هناك قيادة واضحة للثورة، بعكس الإخوان الذين كانت لديهم خطة واضحة ومنظمة.

وأضاف “زهران”، خلال حوار خاص مع الإعلامى الدكتور محمد الباز، فى برنامج “الشاهد” عبر قناة “إكسترا نيوز”: أتذكر أنه خلال فترة الحركات الطلابية في عام 1972، كان اليسار مبعثرا، ومكونا من جماعات صغيرة، وأنا كنت مُشاركا في الحملة الشعبية من أجل التغيير، وأيضًا شاركت في نفس الوقت في "المركز المصري الاجتماعي الديمقراطي"، وكان هذا المركز به مجموعة من السياسيين من أصول يسارية مثلي، أنا والدكتور مجدي عبد الحميد وآخرون، وسياسيون آخرون من جيل الوسط مثل صبري سليمان، تامر الميهي وأحمد فوزي وآخرون، وأيضًا آخرون من جيل الشباب مثل زياد العليمي، كنا عدة عشرات قليلة، ولكن كان لدينا صوت، لو لاحظت الأسماء كلها كان لديها مواقع وأدوار بعد 2011، فهي مجموعة قليلة ولكن فعالة وتؤثر في دوائر واسعة، لذلك لما جت 25 يناير كنا موجودين.

وواصل: "ولكن أصبحنا على درجة عالية جدًا من الضعف، نتيجة الركود السياسي ومرور الوقت، لكن كنا موجودين، بحيث عندما حصل 25 يناير ونزلنا الميدان، لم نشارك جمعيًا في صُنع الحدث، إنما كتيار يساري لم يشارك في صُنع الحدث، بالعكس لم أكن متوقعا أن المواطنين هينزلوا بعد الدعوة لـ 25 يناير".

واستكمل: "لما نزلنا اكتشفنا حجم الفراغ السياسي المُروع، الذي نتج عن سنوات طويلة من غياب السياسة، واكتشفنا أن الميدان الذي يحتوي على مئات الآلاف من المواطنين وأيضًا المتعاطفين معهم ملايين من البشر، ولكن دون قيادة، ولا رؤية وتوجهات واضحة، كانت هناك شعارات عامة رائعة ولكن لا تعبر ولا عن فكر لا عن رؤية لتحقيقها وتنفيذها على أرض الواقع، وعندما جاءت لحظة الحقيقة اكتشف الجميع أن القوى المُنظمة الوحيدة اللي موجودة في الميدان هما "الإخوان" وبقيت القوى بتتعثر وتتخبط في محاولة لتنظيم نفسها متأخر جدًا، عكس "الإخوان" اللي كانوا أكثر جاهزية".