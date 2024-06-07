أستاذ علاقات دولية: الجرائم الصهيونية فى غزة تم كشفها وفضحها أمام العالم

قال الدكتور أحمد يوسف أحمد، أستاذ العلاقات الدولية، إننا نحن أمام عملية حربية كارثية، كون ما يحدث في فلسطين أمرا غير مسبوق على الإطلاق.

جرائم الكيان الصهيوني

وأكد الدكتور أحمد يوسف أحمد، خلال لقائه ببرنامج " مصر جديدة" مع الإعلامي ضياء رشوان، المذاع عبر فضائية " إي تي سي"، أن الجرائم الصهيونية في قطاع غزة تم كشفها وفضحها أمام العالم بأكمله، ولهذا أصبح عدد كبير من دول العالم يريد تأييد موقف جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية ضد الكيان الصهيوني.

تغيير السياسة الإسرائيلية

وأضاف في حديثه، أنه إذا لم تسرع إسرائيل سريعا في تعديل صورتها الذهنية أمام العالم وتغيير ملامح سياستها فسوف يكون هناك تدمير ملحوظ لدولة الصهيونية.

وكانت قد أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، أن الاحتلال ارتكب 8 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، راح ضحيتها 77 شهيدًا و221 مصابًا.

وكشفت وسائل إعلام فلسطينية عن ارتقاء شهداء وسقوط جرحى في قصف إسرائيلي، استهدف مدرسة لأونروا تؤوي نازحين بمخيم الشاطئ غرب مدينة غزة.