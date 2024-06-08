السبت 08 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصرع شخص وإصابة ٢ آخرين فى حادث تصادم بالدقهلية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

لقي شخص مصرعه واصيب ٢ آخرين اثر حادث طريق اصطدام سياره بموتوسيكل عند دوران العسكري بميت غمر بمحافظة الدقهلية.

 

تلقي اللواء مروان حبيب مدير أمن الدقهلية اخطارا من اللواء محمد عز مدير المباحث الجنائية يفيد بورود اخطارا من مركز شرطه ميت غمر بوقوع حادث اصطدام نتج عنه اصابه شخصين ومصرع اخر.

 

وعلي الفور انتقل ضباط مباحث مركز شرطة ميت غمر لمكان الحادث وتبين اصابه عمر خالد،٢٢سنه بنزيف شديد بالرئه اليمني وتركيب انبوبه صدريه ونزيف بالبطن والحوض ومازن السيد،٢٢ سنه بجرح قطعي بالاذن اليمني وووفاه عبد الرحمن عيد العزيز ٢٢ سنه وتم نقل نقل المصابين لمستشفى ميت غمر المركزي والجثه لمشرحه المستشفى.

 

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم واخطرت النيابه العامه

حادث طريق الدقهلية ميت غمر مصرع شخص إصابة شخصين

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