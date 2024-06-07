الجمعة 07 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

خبير: نتنياهو يتلاعب بالوقت لحين معرفة الرئيس الأمريكى القادم

نتنياهو
نتنياهو

قال الدكتور أيمن سمير، المتخصص في الشؤون العربية والدولية، إن نتنياهو مازال لديه فكرة التلاعب بالوقت، حيث مازال يراهن حتى اليوم على الانتخابات الأمريكية، خاصة أنه لديه رغبة في عودة ترامب إلى الحكم، وذلك نظرًا لمساعدة ترامب للكيان الصهيوني.

جرائم الكيان الصهيوني 


وأكد الدكتور أيمن سمير، لقائه ببرنامج “مصر جديدة” مع الإعلامي ضياء رشوان، المذاع عبر فضائية “ إي تي سي"، أن نتنياهو لن يترك الساحة السياسية الإسرائيلية دون معرفة الحزب الحاكم في الولايات المتحدة الأمريكية.

الدعوات المعادية للصهيونية 

وأضاف في حديثه، أنه بالرغم من الدعوات المعادية لنتنياهو إلا أن الخروج من السياسة الصهيونية الآن أمر غير معقول بالنسبة لنتنياهو.

وأشار إلى أن نتنياهو يرغب في اتساع دائرة وآمد الحرب قدر المستطاع من أجل الهروب من المحاكمة العسكرية التي تنتظره.

وكانت قد أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، أن الاحتلال ارتكب 8 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، راح ضحيتها 77 شهيدًا و221 مصابًا.

وكشفت وسائل إعلام فلسطينية عن ارتقاء شهداء وسقوط جرحى في قصف إسرائيلي، استهدف مدرسة لأونروا تؤوي نازحين بمخيم الشاطئ غرب مدينة غزة.

أيمن سمير مصر جديدة اي تي سي نتنياهو في الحكم ضياء رشوان

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